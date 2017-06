Juste pour rire: une programmation extérieure éclatée

Plastic Bertrand, Village People, l'OSM, Jean-François Mercier, Sèxe Illégal, Kool and the Gang et les Appendices seront au rendez-vous pour le volet extérieur de Juste pour rire. Trente humoristes et dix artistes musicaux se succéderont au total sur scène dès 19 h 30 pendant toute la durée du festival. Coup d'oeil sur les principaux événements à ne pas manquer.

Humour, version symphonique

Juste pour rire célébrera ses 35 ans en grand sur la scène extérieure en proposant L'OSM et les grandes chansons comiques du Québec, sous la direction du chef d'orchestre Stéphane Laforest et de Réal Béland à la mise en scène. Les Denis Drolet, les Chick'n Swell, Claudine Mercier, Patrick Groulx, Ingrid St-Pierre, Olivier Martineau, Natalie Choquette, Damien Robitaille, Réal Béland, François Pérusse, RBO, Véronique Claveau et Patrick Mallette viendront chanter leurs succès.

Musique rétro

Juste pour rire proposera une programmation musicale des plus rétro pour faire danser les festivaliers. La vedette des années 70 et interprète de Stop ou encore, Plastic Bertrand, présentera ses plus grands succès le 16 juillet en compagnie de Xavier Caféine et son band. Le mythique groupe disco Village People prendra d'assaut la scène extérieure, le lendemain, alors que le quatuor Kool and the Gang clôturera le festival le 30 juillet.

Spectacles solo

Guillaume Wagner présentera le 20 juillet quelques-uns de ses anciens et récents numéros alors que P-A Méthot fera ses adieux à son public, le lendemain, en donnant un ultime spectacle de sa tournée Plus gros que nature, amorcée en 2013! Mis en scène par Guy Jodoin, le spectacle extérieur de Jean-François Mercier offrira, le 24 juillet, un collage inédit de numéros qui lui ont permis de se faire un nom dans le milieu de l'humour.

Théâtre de rue

Événement de la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal, Veles e Vents de la compagnie espagnole Xarxa Teatre offrira un mélange de musique, arts de la rue, pyrotechnie et théâtre (15 juillet). Les comédies musicales seront également à l'honneur le temps d'une soirée (28 juillet) pilotée par Gardy Fury et où seront réunies les meilleures troupes de danse.

Célébrer l'absurdité

Les fans des Appendices seront ravis de célébrer le Noël des campeurs avec eux le 25 juillet. Avec Les Appendices fêtent Noël, la formation d'humour absurde comptera de nombreux invités spéciaux, dont Katherine Levac. Le duo Sèxe Illégal invitera le lendemain les festivaliers au plus petit festival de musique du monde: Cocochello. Il sera entouré de Didier Lambert, des Soeurs Boulay, de Greg des Dead Obies, de Dumas, de Julien Tremblay et des Deuxluxes.