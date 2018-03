Juste pour rire optimiste pour la suite (2017-11-16) Les rumeurs vont bon train depuis la démission, le 18 octobre dernier, de Gilbert Rozon à la tête... »

Juste pour rire annonce sa comédie estivale (2017-11-15) Les Productions Juste pour rire présenteront Edmond, une pièce de l'auteure français... »

Just for Laughs: un bien-cuit pour Montréal (2017-07-31) Rachid Badouri est un des invités du gala de clôture de Just for Laughs, baptisé Montreal : An... »

Jim Carrey honoré lors du festival Juste pour rire (2017-07-28) Le légendaire humoriste canadien Jim Carrey est de passage à Montréal pour recevoir le Prix... »

Just for Laughs: pluie de vedettes à Montréal (2017-07-27) Just for Laughs s'impose aujourd'hui comme le plus grand festival d'humour au monde. Année après... »

Gad Elmaleh: toujours plus haut (2017-07-26) Gad Elmaleh a la bougeotte. Parti du Maroc pour venir au Québec, il a quitté la Belle Province pour... »

Juste pour rire présentera une édition africaine (2017-07-26) Juste pour rire poursuit son expansion à l'étranger en se donnant pour mission de faire rire les... »

Gala Juste absurde: inégal, mais pas mal (2017-07-21) Après 30 ans de carrière, Réal Béland animait jeudi son premier gala Juste pour rire. Le roi de... »

Drôld'r de JiCi Lauzon: un spectacle amateur * (2017-07-21) 47,57 $. Voilà ce qu'il en coûte pour assister au nouveau spectacle de JiCi Lauzon à la salle... »

Village People: 40 ans à s'amuser (2017-07-17) Village People est l'un des rares groupes des belles années du disco qui ait survécu à ce jour même... »

Plastic Bertrand: chanteur de la bonne humeur (2017-07-16) Pour l'occasion, le chanteur de 63 ans est venu passer une semaine à Montréal, question de préparer... »

Virginie Fortin: pour ou contre (2017-07-16) Un invité de La Presse prend position sur des sujets qui marquent son actualité. Cette... »

Le siffleur: l'art de siffler (2017-07-13) On lui a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, et c'est ce qu'il a fait. L'acteur et musicien... »

Montréal, Eldorado des humoristes français (2017-07-13) De plus en plus d'artistes français viennent tenter leur chance en humour à Montréal. La... »

Extrémiss: humoristes de l'extrême (2017-07-12) Dans la foulée du 11 septembre 2001, des attentats de Paris ou de Londres, l'islam a plus que... »

Noémie Caillault: la Française qui voulait séduire le Québec (2017-07-11) Depuis deux ans en France, Noémie Caillault raconte avec humour son combat contre le cancer du sein... »

Occupation zooble au Zoofest (2017-07-10) Avant de s'envoler vers Bali pour animer Occupation double, Jay Du Temple participera à... »

Gilbert Rozon: pour ou contre (2017-07-08) Juillet est un des mois les plus chargés pour Gilbert Rozon, puisque son entreprise présente le... »

La semi-retraite de Jean-Marc Parent (2017-07-07) Jean-Marc Parent présentera L'événement JMP pour la dernière fois au festival Juste pour... »

Patrick Rozon: le prochain Gilbert (2017-07-05) Depuis 2015, la game a changé pour Patrick Rozon. Ancien professeur d'art dramatique, il... »

Grandmaster Flash à Juste pour rire (2017-06-15) Pionnier du hip-hop et du scratch, Grandmaster Flash sera de passage à Montréal dans le cadre de... »

Zoofest gagne du terrain (2017-06-07) «Le Zoofest est passé du mouton noir de Juste pour rire à un phénomène», s'exclame fièrement... »

Just For Laughs célèbre ses 35 ans en grand (2017-05-03) Pour son 35e anniversaire, le festival Just For Laughs a donné rendez-vous à grosses... »

Dave Chappelle remettra un prix à Juste pour rire (2017-03-01) La célébrité américaine de la comédie Dave Chappelle sera présentateur au gala de remise des prix... »

Le remplaçant du gala «Juste féminin» enfin trouvé (2017-02-23) Après avoir soulevé les passions en décembre dernier pour avoir programmé un gala Juste féminin au... »