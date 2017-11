Ivo van Hove au FTA

Van Hove est l'un des metteurs en scène les plus estimés au monde (la coqueluche de New York et de Londres), avec entre autres ses productions des pièces d'Arthur Miller Les sorcières de Salem et Vu du pont à Broadway.

Kings of War a été créé à Vienne en juin 2015. Avec ce spectacle, le metteur en scène s'attaque à Henri V, Henri VI et Richard III de Shakespeare, «trois souverains dans la tempête du pouvoir», et signe une trilogie de «fureur et d'éclat».

La 12e édition du Festival TransAmériques se tiendra du 23 mai au 6 juin 2018. Les billets pour ce spectacle sont en vente dès ce matin, à 11 h.

source: FTA