De la grande visite polonaise au Festival TransAmériques

Some hope for the Bastards, Frédérick Gravel

En danse

En danse, l'un des enfants chéris du FTA, Frédérick Gravel, est de retour avec Some Hope for the Bastards avec neuf danseurs et nul autre que Philippe Brault à la musique. Comme événement FTA mais hors festival, Sylvain Émard prépare Le super méga continental avec 375 danseurs et danseuses, anniversaire de Montréal oblige.

Les auditions se dérouleront les 28 février, 1er et 2 mars et le spectacle sera présenté du 15 au 17 septembre sur la place des Festivals, «avec un party à la fin animé par DJ Poirier», a annoncé Sylvain Émard.

Le 11e FTA s'ouvrira le 25 mai avec une autre activité populaire, 100 % Montréal, un concept berlinois où 100 citoyens montréalais viendront parler d'eux sans faux-fuyants. Déjà, 23 Montréalais ont été sélectionnés pour participer à ce spectacle qui se veut «jubilatoire».