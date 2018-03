Grand Corps Malade et Camille aux Francos

Du côté français, le slameur Grand Corps Malade, qui vit une belle histoire d'amour avec le Québec, y sera, tout comme Camille, qui n'est pas venue aux Francos depuis 2008.

Chez les Québécois, Pierre Lapointe présentera, en supplémentaire au Théâtre Maisonneuve, son spectacle La science du coeur, et le groupe Galaxie est de retour avec un nouvel album, trois ans après Zulu.

Du côté du hip-hop et de l'électro, on annonce une grande soirée franco-québécoise au MTelus qui réunira TTC, Omnikron et Poirier.

Les billets seront en vente à compter de demain à midi.