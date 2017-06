En spectacle samedi aux FrancoFolies

Patrice Michaud

Club Soda, 19 h

Sitôt son troisième album Almanach sorti, Patrice Michaud est venu le chanter en entier au Club Soda où il revient ce soir dans le cadre d'une tournée québécoise qui se poursuivra au moins jusqu'à l'an prochain. «Un concert généreux et chaleureux. À son image», écrivait la collègue Josée Lapointe à la mi-mars. Rappelons que Patrice Michaud sera également du grand spectacle montréalais de la fête nationale sur la place des Festivals le 23 juin. - Alain de Repentigny

Daniel Bélanger

Salle Wilfrid-Pelletier, 20 h

Au Métropolis, en mars, Daniel Bélanger a enveloppé ses chansons, les plus récentes de Paloma comme celles de Rêver mieux ou de Quatre saisons dans le désordre, dans des musiques intenses, très rock et pourtant souvent planantes, qui nous transportaient avec lui dans son Spoutnik multicolore. Si les temps sont fous, Daniel Bélanger nous le fait presque oublier dans ce magnifique spectacle dont on ose à peine imaginer combien il a pu se bonifier depuis. - Alain de Repentigny

Nord

Scène SiriusXM, 22 h

Xavier Feugray, alias Nord, qui s'amène dans une contrée plus nordique que la sienne («pur produit normand», s'amuse-t-il néanmoins à s'autoétiqueter), aurait d'abord longé les souterrains du rock indépendant français avant de faire naître son pseudo. Il en a rendu publics les premiers enregistrements vers 2015 et lancé, plus récemment, un premier album, Grand Turn Over, réalisé par Thierry Minot. Psyché folk, électro et pop indie assortie d'arrangements subtils, un soupçon de bluegrass et autres aromates parfument ce Nord. On peut y déceler de vagues cousinages avec Gaëtan Roussel, Dominique A, Damon Albarn ou même Bon Iver, c'est selon... Quoi qu'il en soit, ces musiques substantielles portent des textes singuliers, personnels, d'un niveau plus que bon. Ce qui a d'ailleurs valu à Nord le prix Félix-Leclerc (volet français) en 2016. - Alain Brunet

Richard Séguin

Cinquième Salle de la Place des Arts, 20 h 30

Après deux soirs à L'Astral l'automne dernier, Richard Séguin est de retour aux Francos, à la Cinquième Salle cette fois, avec sous le bras le bel album folk Les horizons nouveaux qu'il nous a proposé l'an dernier. «La scène, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on fait à la chanson», disait alors au collègue Marc Cassivi celui qui, au fil de sa longue carrière, a toujours entretenu un lien privilégié avec son public en spectacle. ‒ Alain de Repentigny