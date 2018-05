Camila Cabello et Bullet for My Valentine au FEQ

Du groupe métal Bullet for My Valentine à la chanteuse pop Camila Cabello, de grands noms de plusieurs genres musicaux s'ajoutent aux têtes d'affiche du Festival d'été de Québec (FEQ), qui aura lieu du 5 au 15 juillet.

Dans le rap, Future remplacera Busta Rhymes, alors que Lil Yachty, Machine Gun Kelly, Killy et Loud s'invitent dans la programmation. Kurt Vile and The Violators se joint à la soirée sur les Plaines qui culminera avec Neil Young.

L'ex-Skid Row Sebastian Bach se produira à l'Impérial le 7 juillet, de même que la formation blues-rock canadienne The Standstills.

Silversein précédera Bullet for My Valentine et Avenged Sevenfold sur les Plaines le 14 juillet.

Enfin, des DJ se produiront en fin de soirée à l'Impérial, dont Møme, Slipmat, Voyage Funktastique, Millimetrik et DJ Charny.