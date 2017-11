Un nouveau spectacle de Robert Lepage au Festival de jazz

On explique que c'est Betty Bonifassi qui a influencé ce projet avec ses albums Chants d'esclaves, chants d'espoir et Lomax. Sur scène, la spectaculaire chanteuse interprètera avec six choristes les différentes familles de chants, qui serviront de trame narrative pour raconter l'histoire des Noirs aux États-Unis.

Robert Lepage et sa compagnie Ex-Machina illustreront le tout avec des projections et une scénographie composée de rails qui se déploient au sol comme dans les airs. Comme d'habitude avec le metteur en scène de Québec, l'aspect visuel et inventif sera mis de l'avant, et servira à porter encore plus loin le propos percutant des chansons.

Le spectacle sera présenté au TNM du 26 au 30 juin, et les billets seront en vente dès vendredi midi.