Hudson et The Strumbellas au Festival de jazz

Outre le retour des Gipsy Kings (le 1er juillet au Théâtre Maisonneuve) et des supplémentaires des spectacles de Charlotte Cardin (le 2 juillet au Métropolis) et Matt Holubowski (le 8 juillet au Théâtre Maisonneuve), le FIJM proposera une rencontre entre les Barr Brothers et les artistes maliens Bassekou Kouyaté et Amy Sacko (le 7 juillet au Théâtre Maisonneuve), la chanteuse Andrea Lindsay viendra présenter son album Entre le jazz et la java (le 2 juillet à l'Astral) et on aura droit à un programme double ontarien mettant en vedette The Strumbellas et le duo Whitehorse (le 6 juillet au Métropolis).

On y verra également les Français de Caravan Palace (le 29 juin au Métropolis), la chanteuse de gorge inuite Tanya Tagak (le 7 juillet au Club Soda) et l'organiste en résidence de l'OSM Jean-Willy Kunz, avec son concert éclaté L'orgue dans tous ses états (le 5 juillet à la Maison symphonique).

Enfin, le lauréat du Battle of the Bands de l'an dernier, le Cab Calloway Orchestra, se mesurera au Xavier Cugat Orchestra le 7 juillet à la Maison symphonique.

Les billets pour tous ces concerts seront mis en vente vendredi à midi.