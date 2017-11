La Bronze: quête de beauté

Dans Les corps infinis, La Bronze propose une chanson électro-pop lumineuse et contemporaine, et nous parle de beauté et de liberté.

Son

Entre les sons électros et les cors français, ce nouvel album de La Bronze explore un large spectre de sonorités. «Le cor français, c'est un instrument qui a une sonorité glorieuse, épique. Quand je fais de la musique, je recherche cette epicness. Je trouve intéressant d'aller dans des endroits viscéraux, avec des émotions intenses.» Il y a aussi des moments plus légers sur Les corps infinis, car La Bronze adore les contrastes. «C'est comme ça qu'on apprécie chaque état.» Le résultat, en tout cas, est clairement actuel, et on sent toute la recherche derrière. La Bronze opine. «On pouvait passer trois ou quatre heures à peaufiner un seul son. C'était minutieux, chirurgical.»

Travail d'équipe

Si La Bronze écrit toutes ses paroles, la musique se compose davantage en collégialité. «J'ai fait cinq chansons toute seule, et cinq autres en collaboration avec mes musiciens.» Avec le réalisateur et multi-instrumentiste Clément Leduc et le guitariste Francis Brisebois, elle forme un triangle créatif «implacable et précieux». «Ce sont comme mes frères», dit la musicienne, qui aime travailler en équipe, mais «avec les bonnes personnes». L'apport de Clément Leduc, qui travaille aussi avec Geoffroy, aura été particulièrement important. «On fait les arrangements ensemble, mais une grande partie vient de lui. Il a fait la programmation, trouvé les beats, les sons de clavier, des lignes de basse. Il y en a qui sont capables de faire de la musique tout seuls; moi, j'aime quand on met les idées en commun.»

Quête de beauté

Parce que l'écriture est plus viscérale, La Bronze met souvent moins de temps à écrire ses textes. «Un texte est plus instinctif, plus brut qu'un arrangement», dit l'auteure, qui admet que ce sont les thèmes universels comme l'amour, la beauté, la liberté et l'infini qui l'inspirent. «Je pense que comme humain, on aspire tous à cette liberté entière. Je m'intéresse à cette recherche de beauté et cette volonté de regarder vers le haut, de se rapprocher de la lumière, de transcender les choses pour être bien...» Elle s'arrête et rigole. «Dans le fond, mon album est un spa!»