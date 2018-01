Festival ComediHa!: vieux complices et nouveaux chouchous

Comédien, dramaturge et plus récemment humoriste (il a lancé son spectacle solo Assume en 2016), Fabien Cloutier s'est dit content, hier, de se voir si rapidement confier un mandat d'animation. «J'ai fait une fois Juste pour rire et une fois ComediHa!. J'ai l'impression que j'étais rendu là. Et ça me tente de la faire, cette rencontre-là avec le public», s'est réjoui celui qui annonce un spectacle où il y aura de la place pour le «champ gauche». Et où son humour souvent corrosif devra se conjuguer dans un contexte télévisuel, les galas étant diffusés sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé et de Canal D.

