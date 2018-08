Arnaud Rebotini: gominé, baraqué, inspiré... avec synthés

Trois spectacles à voir au MEG

Galcid - Vendredi, à la SAT

Hertz, premier album de cette artiste japonaise, a été rendu public sous étiquette Detroit Underground. Excellent! Galcid est le projet solo de Lena, réalisé sous la supervision de Hisashi Saito, grand maître des synthétiseurs modulaires. La Japonaise s'est ensuite illustrée au Boiler Room - Tokyo, dans le contexte du Tokyo Dance Music Event. Depuis l'an dernier, Galcid a tourné en Occident et s'affirme de plus en plus comme une performer cruciale de la scène nippone, mise de l'avant dans plusieurs festivals là-bas (dont Mutek Japon) et très prisée par la presse spécialisée. En décembre dernier, elle était parmi les têtes d'affiche du 20e Future Mix chinois de Shenzhen. À notre tour!

Étienne de Crécy - Samedi, à la SAT

Parmi les artistes fondateurs de la French touch, fameux courant français ayant irradié les années 90, le DJ et réalisateur Étienne de Crécy est aujourd'hui considéré comme un classique de l'Hexagone sur toute la planète électro. Ses collaborations originelles avec Philippe Zdar (avant qu'il ne se produise sous le pseudonyme Cassius), les labels Motorbass (pour lequel il avait enregistré l'album Pansoul en 1995) et Solid (son étiquette, sous laquelle on trouve la compilation-concept Super Discount), ont fait école. De ce pilier de l'électro française, on retient aussi les opus Tempovision (2000), Superdiscount 2 (2003) et 3 (2015). Sur scène, Étienne de Crécy a fait sa marque avec le fameux Cube, dispositif lumineux et musical. Les retrouvailles montréalaises s'annoncent torrides!

The Avener - Dimanche, à la SAT

Musicien éduqué, pianiste biberonné au jazz et à la musique classique, The Avener est surtout un DJ, réalisateur et remixeur de haute volée. On lui doit notamment le single Fade Out Lines, véritable succès international en 2014, ainsi que l'album The Wanderings of the Avener, sorti en 2015 de multiples intégrations d'artistes de souches stylistiques aussi différentes que Kadebostany, John Lee Hooker, Adam Cohen, Mazzy Star, Ane Brun ou Sixto Rodriguez. Cet éclectisme de très bon goût s'inscrit également dans une esthétique électro, notamment la deep house que l'artiste français affectionne particulièrement. Ainsi donc, The Avener nous convie à un rendez-vous croisé entre pop et électro, bien au-delà des étiquettes.