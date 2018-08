Festival Mile Ex End: urbain et humain

Le festival Mile Ex End sera de retour pour la deuxième année sous le viaduc Rosemont pendant le week-end de la fête du Travail. Seule différence: en plus des prestations musicales du samedi et du dimanche, la journée de lundi sera exclusivement consacrée à l'humour. Six artistes qui seront présents ce week-end nous ont parlé de cet événement hyper urbain et de ce qu'ils ont envie d'y voir.

Tire le coyote, chanteur

Samedi à 17h30

Jouer dans un plus petit festival, c'est comment?

«Ce sont mes préférés. C'est excitant, les grandes scènes, mais si je faisais juste ça, j'aurais moins de fun. Ici, comme c'est à échelle humaine, ça va bien avec mon type de musique. J'ajuste un peu le set list, mais mon spectacle n'est pas si différent de ce que je fais en salle. J'étais là l'an dernier, et le fait que ce soit dans un endroit restreint, avec le viaduc, les clôtures, la piste cyclable, ça crée un espace fermé et c'est super intéressant. Tu n'as pas l'impression que le son se perd, et ça crée une espèce d'intimité.»

Quel spectacle veux-tu aller voir?

«Je ne pourrai pas être là tout le week-end. J'aurais aimé voir Broken Social Scene, et Klaus, dont j'ai entendu parler. Mais je suis super content de jouer le même soir que les Barr Brothers, que j'aime beaucoup.»

Kid Koala, DJ

Samedi à 15h

Jouer dans un plus petit festival, c'est comment?

«J'adore ça. C'est comme une fête de quartier, c'est un peu les racines du DJ. En plus, je joue en après-midi comme l'an dernier. C'est cool parce qu'il y a des familles. Même moi, j'ai deux enfants, ils peuvent venir voir le show, ce n'est pas trop tard, pas trop fou. J'aime ça aussi jouer au parc Jean-Drapeau, mais c'est plus confortable ici.»

Quel spectacle veux-tu aller voir?

«Les Barr Brothers. Mais quand je vais dans un festival, c'est pour découvrir. Je ne regarde même pas les têtes d'affiche, j'y passe la journée et j'écoute ce qui se passe.»

Mélanie Couture, humoriste

Lundi à 18h

Jouer dehors, c'est comment?

«C'est davantage un défi de jouer à l'extérieur parce qu'il y a beaucoup de stimuli. Mais je ne sais pas quelle sorte de vibe il y aura. C'est de l'épeurant stimulant ! Un spectacle extérieur, ça signifie que c'est ouvert à tous les imprévus, genre un train qui passe pendant ton monologue. Ça demande d'être à l'affût de son environnement.»

Quel spectacle veux-tu aller voir?

«Je ne pourrai pas être là, car je n'habite plus dans le coin. Mais je dirais que Tire le coyote me ferait me déplacer un samedi à l'heure du souper, l'heure où je fais manger mon fils de 2 ans.»

Andrew Barr, des Barr Brothers

Samedi à 20h

Jouer dans un plus petit festival, c'est comment?

«C'est vraiment agréable, surtout cet été où nous avons fait beaucoup de festivals où ça prend 30 minutes pour marcher d'une scène à l'autre, où tu attends une heure pour avoir une bière, où tu passes la moitié de ta journée à attendre et où ça te coûte 200 $ pour le stationnement. Juste être dans le voisinage et venir ici à pied, ça fait se sentir bien. Et puis, tu n'as pas l'impression de jouer devant un mystérieux océan de gens, tu peux voir chaque personne dans le public.»

Quel spectacle veux-tu aller voir?

«Je veux voir tout le monde: Broken Social Scene, Charlotte Day Wilsen, Elena Deland avec qui on a tourné cette année, Kid Koala... En fait, je serai là les deux jours au complet.»

Emma Beko, des Heartstreets

Dimanche à 14h

Jouer dans le coeur de la ville, c'est comment?

«C'est très cool. Notre studio de répétition est juste à côté, on se retrouve souvent ici, c'est le genre d'environnement qu'on aime. On se sent chez nous. Le week-end dernier, on est allés faire un concert à Elora, une petite ville en Ontario, c'est vraiment la campagne. C'était agréable, mais on se sentait vraiment hors de notre élément.»

Quel spectacle veux-tu aller voir?

«Hubert Lenoir, c'est sûr. Ça fait longtemps que je le suis et je n'ai pas eu la chance de le voir encore. Eddy de Pretto, je l'ai découvert au printemps, j'ai très hâte. Et Loud, même si je l'ai vu souvent déjà. Je vais passer le week-end ici.»

Neev, humoriste

Lundi à 16h

Jouer dehors, c'est comment?

«C'est cool. On est habitués à être dans des environnements super contrôlés, mais quand tu es dehors, tout se peut. Il faut être capable de capter l'attention, c'est ça notre travail. J'aime bien l'idée de jouer en ville, de reprendre possession des lieux. On joue souvent à l'extérieur en région, dans des festivals, les foires agricoles, mais jouer à la maison dans un quartier qu'on connaît, ça a son cachet. Ce n'est pas la place des Festivals, c'est vraiment dans la rue.»

Quel spectacle veux-tu aller voir?

Les Barr Brothers.