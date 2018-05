Des ratés au festival Santa Teresa

La foule a doublé, de 10 000 à 20 000 spectateurs. Or, un segment de mauvais temps, des spectacles annulés et des changements d'horaire ont causé de vives frustrations parmi les spectateurs du festival de musique Santa Teresa, qui avait lieu ce week-end à Sainte-Thérèse.

Le bilan des organisateurs est somme toute positif. Il y aura une troisième présentation l'an prochain. «Les gens ont pu voir ce qu'on veut faire dans le futur», a dit hier le cofondateur Julien Aidelbaum.

Une année de transition et d'ajustements, donc, pour un festival qui a été victime de son succès... et d'annulations.

Dimanche soir, Lil Uzi Vert - la tête d'affiche principale - devait monter sur scène à 21 h 30. Près de deux heures plus tard, les organisateurs du festival ont annoncé que le rappeur américain était coincé aux douanes. Or, un message publié sur la page Facebook du festival plus tôt dans la journée indiquait que Lil Uzi Vert était «en ville».

Des festivaliers mécontents ont lancé des bouteilles et fait du grabuge. Sur les réseaux sociaux, les commentaires ont été virulents. «Un flop», a dit l'un. «Un mensonge», a dit l'autre.

Pourquoi avoir déclaré que Lil Uzi Vert était «en ville»? «La moitié de son équipe était arrivée samedi», indique Julien Aidelbaum. C'était malgré tout «précipité» de dire que le rappeur était là, alors que dans les faits, «il allait atterrir une heure et demie avant le show».

Santa Teresa parle d'«un problème de communication» entre son équipe et celle de Lil Uzi Vert (qui a aussi été bloqué par des agents des services frontaliers au dernier festival Osheaga).

Les gens qui ont acheté un billet journalier pour la journée de dimanche peuvent par ailleurs se faire rembourser.

«Je suis triste pour les festivaliers qui ont attendu trop longtemps. On s'en excuse, mais on a fait du mieux qu'on pouvait... Dans les années à venir, la communication sera à revoir, mais la sécurité était notre principale préoccupation», explique Julien Aidelbaum, cofondateur du festival.

D'autres contretemps

Samedi, le spectacle extérieur des Voidz - le groupe de Julian Casablancas, des Strokes - a été annulé à cause du mauvais temps, ainsi que ceux de Her et d'Alice Glass. En fin de soirée, Nick Murphy n'a joué que quelques chansons en raison d'un retard et du couvre-feu extérieur à 23 h.

Dimanche, en plus de Lil Uzi Vert, deux autres formations hip-hop, Trippie Redd et Ski Mask The Slump God, ont brillé par leur absence. Heureusement qu'il faisait un temps radieux pour les prestations extérieures de Loud et de Dead Obies.

Pour ce qui est de la programmation en salle, des détenteurs d'une «passe» n'ont pu voir certains spectacles trop courus, dont ceux de Milk & Bone et Wolf Parade, samedi.

Le lendemain, le bar Le Cha-Cha était beaucoup trop petit pour les nombreux festivaliers qui faisaient la file pour Lydia Képinski et Hubert Lenoir.

La Presse a croisé des gens mécontents, mais aussi des mélomanes qui veulent voir le festival grandir. «C'est la deuxième année et malgré des problèmes d'organisation, je suis impressionné de l'ambiance du festival qui me plaît plus que la formule d'Osheaga», a dit à La Presse Colin, 27 ans. «Des artistes dans la marge sont moins prévisibles», a ajouté son ami Félix, soulignant que la «passe» ne coûtait que 80 $ pour les trois jours.