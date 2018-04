Festival Printemps nordique: frissons garantis

La Place des Arts présente, à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 29 avril, le Printemps nordique. Une vitrine de spectacles de danse, musique, théâtre, cirque et littérature, ainsi que nombre d'activités gratuites en provenance du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède.

Avec 85 artistes invités, la Place des Arts assume ce printemps le pari de la nordicité, un mot très québécois évoquant tout autant la réalité des pays scandinaves. La directrice de la programmation Clothilde Cardinal confie qu'elle a éprouvé quelques frissons au contact des oeuvres de ces artistes venus du froid.

«Ces pays sont très proches de nous au nord si on regarde le globe terrestre, dit-elle. Je ne sais pas si j'étais viking dans une autre vie, mais j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour ces pays et leurs artistes. J'y suis allée souvent. Quand je suis arrivée en 2014 à la Place des Arts, j'ai voulu qu'ils soient davantage présents. Je pense que nous avons une connexion facile avec eux.»

La programmation réunit des artistes de cinq pays - Danemark, Norvège, Suède, Islande et Finlande - ainsi que des représentants des Sâmes (qu'on disait Lapons autrefois), peuple autochtone scandinave présent dans trois des cinq pays participants.

«Je voulais qu'on présente assez d'oeuvres pour voir si on a des choses en commun. Je crois que oui. C'est une énorme organisation et on a travaillé avec plusieurs partenaires dans tous les domaines. C'est l'unique façon d'y arriver.»

Créer des liens

Les buts du Printemps nordique sont d'inviter le plus grand nombre d'artistes et de disciplines possibles, de souligner la richesse de cette création qui, comme ici, est influencée par les peuples autochtones, en plus de créer des liens entre le Québec et ces pays nordiques.

«Et comme tout ce qu'on fait à la Place des Arts, c'était important qu'il y ait des activités gratuites», souligne Clothilde Cardinal.

Les 11 spectacles d'art vivant sont donc accompagnés d'encore plus d'activités gratuites telles qu'une exposition, des conférences, des tables rondes, des causeries, etc. Un véritable buffet scandinave.

Skål! (Santé!)