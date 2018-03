Gillian Anderson et David Duchovny au Comiccon

Le Comiccon a dévoilé sa programmation, attendue par les fans de superhéros, de science-fiction et de culture geek en général.

Plusieurs invités de marque viendront faire leur tour à l'événement qui se tiendra du 6 au 8 juillet au Palais des congrès, dont Gillian Anderson (Scully) et David Duchovny (Mulder) de la série X-Files, ainsi que l'increvable Chuck Norris.

Notons aussi la présence de Pom Klementieff, qui interprète Mantis dans Guardians of the Galaxy 2, de Danny Trejo, qui incarnait Machete dans le film du même titre, de Robert Rodriguez, d'Amanda Tapping, la Samantha Carter de la série Stargate SG-1, de plusieurs membres de la série d'animation RWBY et d'Adrian Paul, de la série Highlander.

Pour tout savoir sur la programmation: www.montrealcomiccon.com