Feist, Nick Murphy et Lil Uzi Vert au festival Santa Teresa

Nick Murphy (ex-Chet Faker), Feist et le rappeur américain Lil Uzi Vert se produiront au festival Santa Teresa, qui aura lieu à Sainte-Thérèse du 18 au 20 mai.

Il s'agit d'un grand coup des trois programmateurs de l'événement de la couronne nord, qui en sera seulement à sa deuxième présentation.

Parmi les autres artistes à l'affiche, on retrouve Wolf Parade, Michael Sparks, Loud, Hubert Lenoir, Milk & Bone, Fucked Up, Chocolat, Dead Obies, Heartstreets et Essaie pas.

Par ailleurs, Klô Pelgag présentera une «grande messe», et ce sera l'occasion de voir le groupe The Messthetics, qui réunit des membres de Fugazi.