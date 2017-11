Six découvertes à M pour Montréal

Consacré à la découverte de musiciens d'ici et d'ailleurs, M pour Montréal, qui s'inscrit désormais sous le parapluie de Hub Montréal, débute ce soir. Voici six artistes qui piquent la curiosité de notre journaliste.

Anemone

Au Café Cléopâtre le 16 novembre, 21 h

Anemone incarne le néo-psychédélisme montréalais, emprunte la voie utopique et fantasmatique des années 60-70 pour l'adapter à la dream pop et au space rock d'aujourd'hui. La formation montréalaise se produit déjà régulièrement à l'étranger; un premier album suivra sous peu. Bientôt une grosse signature?

Nous verrons bien, mais nous sommes encore à l'heure de la découverte de la chanteuse Chloé Soldevila qui oeuvre avec le batteur Miles Dupire-Gagnon, les guitaristes Zachary Irving et Gabriel Lambert, le bassiste Grégoire Carrier-Bonneau. La vivifiante mixtion post-punk, prog et art-rock du groupe francophone Corridor fait aussi partie du menu offert au Café Cléopâtre, sans compter le groupe post-punk The Avulsions, de Saskatoon, et le rappeur torontois Clairmont The Second.

Del The Funky Homosapien

Au Cabaret du Casino, le 17 novembre, 21 h

Du hip-hop au Casino de Montréal? Incroyable mais vrai ! M pour Montréal présente ici une sélection bien sentie de MC, construite autour du vétéran rappeur californien Del The Funky Homosapien.

Avec 11 albums studio à son actif, le cousin germain d'Ice Cube s'est illustré dans la pièce Clint Eastwood de Gorillaz... et collabore toujours au projet Deltron 3030, de concert avec notre Kid Koala. Le précéderont Lou Phelps (petit frère de Kaytranada), Cadence Weapon d'Edmonton, Clairmont The Second de Toronto, les Montréalais Kevin Na$h et FouKi, friands de WordUP! Battles, sans compter le Montréalais Mike Shabb, «l'avenir du rap au Québec» selon Vice, rien de moins.