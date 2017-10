Festival Phénomena: à la mémoire d'Hélène Monette

Deux ans après la disparition d'Hélène Monette, sa fille unique Lili Monette-Crépô se dit prête à rendre hommage à l'auteure de Thérèse pour joie et orchestre et Où irez-vous armés de chiffres?.

«Vivre le deuil a été éprouvant et c'est dur de rentrer là-dedans parfois. L'eau a passé sous les ponts. Je pense à elle tous les jours, mais je sentais que c'était le bon moment et le bon festival. Comme je connais Kimm, j'étais convaincue que ça allait fonctionner.»

C'est en faisant le tri parmi les archives de sa mère que Lili a trouvé des notes en vue d'une soirée hommage, pensée en partie par Hélène!

«Elle m'en avait parlé avant son décès, dit le jeune journaliste. Elle voulait que ce soit une fête. Elle m'a aussi donné la mission de finir d'écrire son dernier recueil qui se trouve dans plusieurs cahiers actuellement.»

Hélène Monette continuera donc de vivre parmi nous. Sur scène et sur papier.

«Ça va être une belle soirée, ça va être émouvant, je crois. Hélène était une amie. J'ai commencé à monter des spectacles grâce à elle. Petites, nos filles étaient amies ensemble», commente la directrice de Phénomena et codirectrice artistique du cabaret, D. Kimm.

«Je vais faire un montage de Montréal brûle-t-elle? qui est le texte qui l'a vraiment lancée, dit-elle. On a distribué d'autres textes à différentes personnes pour couvrir tous ses écrits importants.»

«Pour Hélène, il était important de livrer les textes pour le public, et on a respecté cette volonté.»

Sur scène, on retrouvera notamment la comédienne Markita Boies, les écrivains Paul Chamberland, José Acquelin, Stanley Péan et Catherine Lalonde, ainsi que les musiciens Bernard Falaise, Nicolas Letarte-Bersianik (fils de Louky) et Alexandre St-Onge.

«Je me sentais plus à l'aise pour animer la soirée, avoue Lili Monette-Crépô, et de rassembler tous ces gens-là autour de moi. J'ai fait un bac en théâtre et quand j'anime, je me sens plus en contrôle. On va passer un beau moment.»

_______________________________________________________________________

Phénomena se déroule jusqu'au 20 octobre à La Chapelle et à la Sala Rossa. festivalphenomena.com