La Trouble-Fête: des zombies et des concerts pour l'Halloween

Éric Clément

La Presse La Presse Suivre @Eric_Clement

À l'occasion du 375e anniversaire de Montréal, la métropole fêtera en grand l'Halloween cette année. Avec une programmation gratuite pour petits et grands, les 27, 28 et 29 octobre dans le Quartier des spectacles: des créatures maléfiques, des sorcières, des zombies, un spectacle de Yann Perreau et la chorale des Petits Chanteurs du Mont-Royal dans le cadre de la Trouble-Fête.