Festival international de la littérature: à nous les livres!

Sous le thème (non officiel) de la rencontre avec l'autre, la 23e édition du Festival international de la littérature (FIL) aura lieu du 22 septembre au 1er octobre. Au menu: des lectures, des concerts, des hommages et des fêtes littéraires pour mieux nous rappeler que «la littérature appartient à tout le monde». Survol en compagnie de la directrice générale, Michelle Corbeil.

Violaine Forest Violaine Forest a orchestré le concert littéraire Là d'où je viens, Darling! avec les mots du Nobel de littérature 2015, Svetlana Alexievitch, et de l'écrivaine Madeleine Gagnon. Une «transe poétique avec des musiques de tous les horizons», souligne la directrice du FIL. Le tout porté par la voix belle et douce de Sophie Desmarais. De plus, la poète participe au spectacle Les braconniers du verbe, dans le cadre du volet Temps fort autour de Montréal, Paris et Port-au-Prince.

Le 23 septembre à la Cinquième Salle.

Queen Ka Toujours dans le cadre de cette rencontre entre ces trois pôles de la littérature francophone - Montréal/Paris/Port-au-Prince -, la slameuse Queen Ka fera partie du grand spectacle Et si notre vie était une fête? Parmi les nombreux invités et «héritiers d'une longue tradition d'amitié entre créateurs français, haïtiens et québécois», pour reprendre les mots de Michelle Corbeil, mentionnons la participation de Dany Laferrière et de Michel Vézina.

Le 30 septembre à la Cinquième Salle.

Pierre CurziPour les 50 ans de la parution de Salut Galarneau, Pierre Curzi et Benoît Drouin-Germain unissent leurs talents d'interprètes pour nous faire entendre «la grande modernité du roman de Jacques Godbout», souligne Michelle Corbeil. La mise en lecture et l'adaptation sont signées par le comédien et auteur Alexis Martin, créateur qui aime bien déterrer le passé pour mieux éclairer les fissures du présent.

Le 28 septembre au Théâtre Outremont.

Émilie BibeauSous le titre Chronique d'un coeur vintage, Émilie Bibeau propose un spectacle intime et personnel, d'après ses jouissives chroniques à l'émission de Radio-Canada Première Plus on est de fous, plus on lit. Qu'est-ce qu'un coeur vintage? «Un coeur qui appartient à une autre époque, plus ancienne, sentimentale, voire fleur bleue», répond la comédienne. Avec sa prose ludique et percutante, Bibeau porte un regard romantique, mais aussi très lucide sur le monde d'aujourd'hui. Ses observations sont appuyées de belles références littéraires, et aussi de son humour aussi pétillant que sa personnalité.

Le 25 septembre à la salle Claude-Léveillée de la Place des Arts.

Marie-Thérèse Fortin Accompagnée de ses collègues Gabrielle Lessard et Marika Lhoumeau, l'actrice de Mémoires vives lira des extraits de Larguer les amours, une «variation littéraire» sur le thème de la rupture amoureuse au féminin, publié au début du mois. L'ouvrage collectif (20 auteures) contient entre autres des textes de Suzanne Myre, Louise Dupré, Maryse Latendresse, Nadine Bismuth et la journaliste Émilie Dubreuil.

Le 27 septembre au Lion d'or.

Markita BoiesAprès avoir joué plus de 75 fois dans le solo La fille de Christophe Colomb, créé en 1994 au Théâtre d'Aujourd'hui, Markita Boies retrouve le metteur en scène Martin Faucher et renoue avec l'univers de Réjean Ducharme. Cette fois, le duo s'inspire de Lactume, un ouvrage inédit de Ducharme, illustré de 198 dessins et datant de 1966. Une exposition est aussi présentée au salon b. Les artisans d'Autour du Lactume ont appris la mort de l'auteur des Enfantômes en sortant de la conférence de presse... Le FIL a prévu trois représentations dans cet espace de seulement 50 places.

Spectacles les 23, 24 et 26 septembre; exposition jusqu'au 1er octobre, au salon b - espace culturel, situé au 4231, boul. Saint-Laurent.