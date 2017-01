L'Igloofest en pleine expansion

Nos six suggestions

PREMIER WEEK-END

Apparat - Allemagne, 12 janvier, scène Sapporo

On l'avait vu émerger à travers des projets partagés avec la pionnière Ellen Allien. Ce Berlinois de 38 ans a couvert énormément de territoire depuis ses débuts au tournant du millénaire. Sascha Ring est aujourd'hui un incontournable de l'électro sous différentes déclinaisons: techno, house, IDM, ambient, mais aussi synthpop, pop psychédélique, dream pop et autres sous-tendances impliquant la forme chanson. Apparat a également connu ses heures de gloire en oeuvrant auprès de Modeselektor sous la bannière Moderat, qui a enregistré trois albums et marqué la vie nocturne des technoïdes montréalais. Apparat vient cette fois à titre de DJ et compte interagir avec la plus grosse piste de danse hivernale qui soit.

Carl Cox - Royaume-Uni, 13 janvier, scène Sapporo

Natif de la Barbade, Carl Cox est considéré comme une légende de l'électro britannique. Ayant absorbé très jeune le Philadelphia Sound de la disco, puis la techno de Detroit et la house de Chicago, sans compter la soul et le funk dont il raffole toujours, cet épicurien a progressivement mis au point un mélange explosif de tech house. Actif depuis les années 80, il a été l'une des vedettes de l'âge d'or des raves et s'est imposé comme l'un des principaux architectes de la musique électronique à l'européenne au cours des années 90. Les programmateurs de l'Igloofest le décrivent comme un des artistes les plus attachants de la communauté des DJ, compositeurs et réalisateurs.

Joris Voorn - Pays-Bas, 14 janvier, scène Sapporo

Ce bientôt quadragénaire d'Amsterdam a un impressionnant parcours. Fils d'un compositeur, Joris Voorn a reçu une formation d'instrumentiste et s'est découvert un talent de DJ parallèlement à ses études en architecture. Lorsque des pointures de la techno ont reconnu son talent - on pense à Carl Craig, Derrick May et Laurent Garnier -, sa carrière internationale était lancée. Après avoir développé un intérêt particulier pour les styles house et techno, Joris a fait évoluer sa musique en approfondissant sa connaissance du MC-303 Groovebox qui permet la conception de rythmes et textures de synthèse. Son dernier passage à l'Igloofest remonte à 2012. Avec Edwin Oosterwal, il a naguère fondé des labels importants: Rejected et Green.

SECOND WEEK-END

MK - États-Unis, 19 janvier, scène Sapporo

À 44 ans, le DJ, remixeur et réalisateur Marc Kinchen (d'où le sigle MK) est fort respecté par la communauté internationale des DJ, réalisateurs et compositeurs électros. Originaire de Detroit et résidant de Los Angeles depuis 2001, il a connu plusieurs phases esthétiques: le fondement était techno - Michigan oblige -, mais la suite a été house, hip-hop, R & B ou carrément pop. En 1994, par exemple, il a connu un franc succès avec son remix de Misled de Céline Dion. Depuis un quart de siècle, en fait, MK fréquente les palmarès consacrés aux pistes de danse. D'autres artistes pop d'horizons très différents ont vu leur tubes rhabillés par lui: Enrique Iglesias, Tricky, Pet Shop Boys ou Lana Del Rey. Voilà un autre exemple de longévité dans un art que d'aucuns croient encore éphémère.

Josh Wink b2b Steve Bug - États-Unis/Allemagne, 20 janvier, scène Sapporo

Actif depuis plus de 25 ans, cet artiste originaire de Philadelphie est un autre pionnier de l'électro. Fondateur du label Ovum, Josh Wink fait dans la house, la techno et l'acid house; il a aussi traversé des phases plus expérimentales et fréquenté le style drum'n'bass. Son travail auprès d'Ursula Rucker et Trent Reznor a également fait mousser sa réputation. Rien de plus naturel pour Josh Wink que de faire équipe avec son collègue Steve Bug, féru comme lui de techno et d'acid house teintée de funk. Cofondateur du label Poker Flat, Stefan Brügesch a investi le circuit international dans les années 90 et a connu une trajectoire toute allemande malgré ses influences américaines, soit en frayant aussi du côté de la techno minimale.

Mind Against - Italie, 20 janvier, scène Sapporo

La musique des frères Alessandro et Federico Fognini s'inscrit dans la lignée d'artistes associés à l'excellent label Life and Death, y compris le maître Stephan Bodzin, un des grands architectes technoïdes de sa génération. L'esthétique du tandem italien (établi à Berlin) consiste en un kick drum très appuyé (sur le temps fort du rythme binaire) et des basses fréquences très costaudes. Cette lourdeur s'oppose à des mélodies synthétiques étrangement légères, volatiles et des ambiances quasi hallucinogènes. Servies à la manière d'un mantra avec variations ou encore d'un récit sonore avec introduction, développement, montée dramatique et conclusion, les musiques de Mind Against captivent le danseur ou même le méditant enclin à un nouvel âge encore plus neuf.