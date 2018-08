Le DG du Festival de la chanson de Granby suspendu

Le conseil d'administration du FICG aurait été avisé que son directeur général a eu « des comportements et commentaires inadéquats en milieu de travail ». Il y aurait plusieurs victimes.

Le conseil d'administration n'a pas voulu préciser s'il s'agissait d'allégations de nature sexuelle.

Jusqu'à ce que l'enquête soit conclue par une firme spécialisée en ressources humaines, Pierre Fortier est suspendu, avec solde. Le rapport devrait être remis d'ici la fin du mois.

Aucune plainte n'a été déposée à la police.

« Nous prenons cette situation au sérieux et avons agi en conséquence. Nous avons le devoir de protéger les victimes alléguées, de même que les droits de nos employés », a expliqué Nadine Gelly, vice-présidente du conseil d'administration.

Pierre Fortier, à la barre du festival depuis 12 ans, affirme respecter la décision du conseil d'administration : « J'ai offert ma pleine et entière collaboration à l'enquête en cours et je serai en mesure de me faire entendre. Vous comprendrez que je vis difficilement la situation. »

Le lauréat du Prix du gestionnaire culturel 2018 a ajouté qu'il n'émettrait pas d'autres commentaires « jusqu'à ce que l'enquête soit terminée ».