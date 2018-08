 Des idées de grandeur au Festival des arts de Saint-Sauveur 

« C'est un ballet classique en version intégrale interprété par les 26 danseurs du BalletMet. C'est quelque chose à voir en plein été, surtout qu'il y a beaucoup de danseurs et de beaux costumes, le tout sur une partition de Prokofiev. Le BalletMet est une compagnie extraordinaire des États-Unis et le chorégraphe Edwaard Liang est très prolifique, partout dans le monde. Il a aussi fait des créations au New York City Ballet. Je suis très content de les avoir avec nous ! »

À DÉCOUVRIR

Yemen Blues

« Yemen Blues est un groupe de musique vraiment spécial. Je les avais vus jouer à New York et ça avait été un succès dément. C'est de la musique israélienne qui est exotique et qui devrait vraiment être en contraste avec l'environnement de Saint-Sauveur après Roméo et Juliette ! Trois chorégraphes montréalaises émergentes de talent [Vanesa G.R. Montoya, Eva Kolarova et Kyra Jean Green] ont créé des chorégraphies sur mesure sur cette musique. On avait monté ce genre de spectacle avec Martha Wainwright, puis avec Rufus Wainwright et enfin avec Moon vs. Sun. Ça marche toujours bien ! »

Au Grand Chapiteau, le 9 août, à 20 h

LA CARTE DE VISITE

Toronto Dance Theatre

« Ils vont présenter leurs grands succès des 15 dernières années, dont certaines pièces de Christopher House. Une des pièces que j'adore est Vena Cava, qui date des années 90. Elle est à la fois physique et intense, mais avec une musique très accessible. C'est une belle carte de visite pour la danse contemporaine canadienne des dernières années et les classiques qui ont été présentés. »

Au Grand Chapiteau, le 4 août, à 20 h

LE DIRECTEUR ARTISTIQUE SUR SCÈNE

Guillaume Côté et ses danseurs

« On va présenter une des pièces favorites de notre public à Toronto, Men in Black, une oeuvre du chorégraphe canadien James Kudelka, sur la musique de Johnny Cash. Je vais également interpréter son pas de deux tiré des Quatre saisons de Vivaldi. Ce sera aussi l'occasion pour sept danseurs du Ballet national du Canada de présenter ma nouvelle création de 45 minutes intitulée Homo sapiens ?, spécialement conçue pour le festival. »

Au Grand Chapiteau, le 12 août, à 18 h