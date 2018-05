Festivals de musique: où sont les femmes (bis)?

Rester libre dans la programmation

La majorité des festivals de musique fonctionnent en partie grâce aux subventions, notamment du ministère du Tourisme. La ministre Julie Boulet n'était pas disponible pour répondre à nos questions. À son cabinet, on nous a indiqué qu'il reste beaucoup à faire pour atteindre la parité hommes-femmes, mais que «la programmation des festivals et des événements [...] est faite en fonction de la demande et de la disponibilité des artistes».

Le directeur général du Festival de la chanson de Tadoussac est aussi d'avis qu'il ne faut pas établir des mesures incitatives: «Je ne pense pas que ce soit la façon d'y arriver. Je crois qu'il faut rester libre dans la programmation», affirme Julien Pinardon.

«Cette année, on l'atteint [la parité hommes-femmes]. Mais d'autres années, non. Et ce n'est pas la volonté qui n'est pas là, c'est juste une succession de choses qui font qu'on se retrouve avec moins de femmes sur l'affiche.»

L'équipe du Festif! de Baie-Saint-Paul, qui a lui aussi une programmation presque paritaire cette année, croit également qu'il y a une part de chance dans ce résultat. Chaque édition semble être un casse-tête. «C'est facile de montrer du doigt les festivals, parce que tu vois une liste d'artistes sur une affiche et c'est facile de voir la place faite aux femmes. Mais je pense qu'il faut élargir ça à l'industrie en général », estime Clément Turgeon, directeur général du Festif!

«Si nous regardons les agences de gérance et les médias, j'aurais tendance à dire qu'on y met plus de l'avant des hommes, poursuit-il. Je pense que lorsque tu es un programmateur qui ne va pas nécessairement creuser, tu peux rapidement te ramasser avec une programmation pratiquement sans femmes.»

Signe de sa bonne foi, le président des Grandes Fêtes Telus conclut: «En discutant comme ça, ça me fait réfléchir... [...] Si nous avons à combler des plages horaires, comme des premières parties, nous allons y penser. [...] Nous sommes ouverts à en discuter», dit Sébastien Tremblay.

F*EM se réorganise

Il y a un an, 135 femmes issues du milieu musical ont dénoncé le sexisme et les injustices qu'elles subissent au travail en fondant F*EM. La faible représentation des femmes dans les programmations des salles et des festivals faisait partie des enjeux soulevés. Le regroupement a décliné notre demande d'entrevue, expliquant qu'il avait pris la décision, pour l'instant, de concentrer ses efforts à l'interne «afin d'assurer la coordination de chacun des comités de travail du F*EM, et surtout de bien définir les processus décisionnels auprès de nos nombreuses membres». Le comité communication a ajouté que F*EM espère revenir dans l'espace public dans un avenir rapproché.