 ComediHa! somme le Grand Montréal Comédie Fest de changer de nom 

«Il y a une démarche en cours pour protéger nos droits et la marque de commerce qu'on utilise depuis 2015. On est entré en communication avec les gens du Grand Montréal Comédie Fest pour voir si on pouvait trouver une solution, mais on en est malheureusement venu à la conclusion que nous devions entamer cette procédure après moult tentatives», a expliqué à La Presse François Lapointe, vice-président, directeur général et chef des opérations de ComediHa!

Le 14 février dernier, ComediHa! a fait part de ses préoccupations à l'humoriste Patrick Groulx, alors administrateur de GMCF, mais il n'aurait pas donné suite, selon la demande d'injonction. Le 8 mars, une mise en demeure a été envoyée au festival montréalais afin qu'il cesse d'employer le nom et la marque Grand Montréal Comédie Fest. Une rencontre survenue début mars entre les deux parties n'a abouti à aucun accord. «On a reçu la demande d'injonction le jour du lancement de notre programmation. On a trouvé ça assez ordinaire!», lance Diane Arsenau, directrice générale du Grand Montréal Comédie Fest. «On va se pencher là-dessus et répondre dans les 15 jours qui nous sont alloués pour le faire. Mais on ne voit pas ce qu'ils voient, on n'embarque pas du tout dans leurs prétentions. On n'est pas d'accord. Je trouve ça dommage, car on aurait peut-être voulu travailler avec eux», ajoute-t-elle.

En 2013, ComediHa! a fait appel à la firme LG2, spécialisée en communications, afin de développer sa nouvelle marque ComediHa! Fest, qui a été lancée officiellement en 2015 dans le cadre d'une campagne publicitaire. L'entreprise de Québec, active dans l'industrie de l'humour, estime avoir investi 1,3 million dans les communications et la promotion de marque.

À l'automne 2017, la coalition d'humoristes qui se sont regroupés pour créer un nouvel évènement en marge de Juste pour rire a annoncé la création du Festival du rire avant de changer de nom, en décembre 2017, pour Grand Montréal Comédie Fest et de réserver sur internet le nom de domaine comediefest.com.

Selon ComediHa!, dont l'adresse internet est comedihafest.com, ce changement de cap serait justifié par une volonté du festival montréalais de «donner plus rapidement de la visibilité à son nouvel évènement vu la notoriété existante associée à la marque ComediHa!».