 Valérie Plante «préoccupée» par un glissement de l'humour vers Toronto 

«On doit demeurer un joueur fort de l'humour tant sur la scène nationale qu'à l'international», a indiqué Valérie Plante, lors d'un point de presse cet après-midi. Elle réagissait ainsi au projet de créer un nouvel événement par un regroupement d'humoristes qui souhaite ainsi se dissocier du Festival Juste pour rire, dont le fondateur Gilbert Rozon est dans la tourmente depuis de révélations sur des inconduites sexuelles.

La mairesse désignée s'est d'abord dite prête à soutenir la création de cet événement humoristique. «La Ville de Montréal a toujours été un partenaire [du Festival Juste pour rire], tant pour la sécurité, les équipements que la gestion des lieux, nous sommes une ville de festivals, l'humour a sa place dans le coeur des Montréalais, donc oui, nous serons des partenaires», a-t-elle dit.

Valérie Plante s'est toutefois montrée «préoccupée» par le fait que ces démarches pour créer un nouveau festival puissent nuire au volet anglophone de l'événement, Just For Laughs. «On a été marqué par ce qui s'est passé avec notre festival de cinéma, comment ça s'est déplacé vers Toronto. Alors, ça me préoccupe. Il faut un festival de l'humour fort et garder les deux volets [francophone et anglophone]», a-t-elle déclaré.