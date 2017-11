Salon du livre: petit guide de survie

Des dizaines de milliers de visiteurs, plus de 2000 auteurs et environ 1000 maisons d'édition... Visiter le Salon du livre peut s'avérer sportif. Voici quelques conseils pour en faire une expérience positive.

Attention aux ego fragiles!

Pour la majorité des auteurs, les séances de signature sont un exercice de grande humilité. Dans Passez au salon - 150 anecdotes de salons du livre (Québec Amérique), les journalistes Hugo Fontaine et Isabelle Massé ont recueilli les témoignages de plusieurs auteurs, dont celui de Georges-Hébert Germain. Il confiait que lors d'une séance de dédicace pour sa biographie de Guy Lafleur, les gens ignoraient complètement qui il était. Quand il proposait une dédicace aux lecteurs, venus pour voir leur héros, ces derniers répondaient: «Si vous voulez...» Claudia Larochelle, qui a déjà signé des livres aux côtés d'India Desjardins, raconte pour sa part qu'une jeune fille lui avait demandé une signature «parce qu' [elle faisait] pitié». Petit conseil aux visiteurs: ménagez l'ego des pauvres écrivains moins connus. Et ne leur demandez pas où se trouve la table de Patrick Senécal ou de Louise Penny...

Profitez des activités

On aime bien aller au Salon du livre pour faire dédicacer le livre de son auteur préféré, mais le Salon, c'est beaucoup plus que cela. Durant six jours, on présente des dizaines de tables rondes, des entrevues devant public et toutes sortes d'activités autour du livre. Les occasions d'écouter des écrivains échanger autour d'une oeuvre ou d'une idée sont assez rares, il faut en profiter.