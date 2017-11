Des rendez-vous à ne pas manquer

Découvrez nos entrevues avec les écrivains et les moments forts du Salon du livre de Montréal 2017. »

Hommages à Réjean Ducharme

Les Éditions du passage exposent au Salon l'intégralité des 198 dessins du Lactume de Réjean Ducharme, l'inédit posthume paru quelques jours après sa mort, en août dernier. L'auteur de L'avalée des avalés avait fait parvenir son manuscrit en 1966 aux éditions Gallimard, à Paris. L'ouvrage, composé de dessins en couleur accompagnés de légendes, n'avait pas été retenu, tombant dans l'oubli pendant plusieurs décennies jusqu'à sa publication aux Éditions du passage. L'exposition lève le voile sur son rapport à la société à travers les thématiques qui lui sont chères - l'enfance perdue, la duplicité des adultes, la difficulté d'aimer, la phobie du pouvoir. Une immersion dans l'univers ducharmien.

L'Association des libraires du Québec et le Festival international de littérature présentent également Cher Réjean!, un hommage à Réjean Ducharme qui revisite ses textes sous une forme littéraire et musicale. Avec Sébastien B. Gagnon, Jean-Paul Daoust, Pascale Montpetit, Élisabeth Nardout-Lafarge, Navet Confit et Geneviève Pettersen. Animation: Billy Robinson, de la librairie de Verdun. Vendredi à 20h, à la Grande Place.

Des auteurs illustrés

L'association d'artistes Illustration Québec a jumelé 18 auteurs montréalais à autant d'illustrateurs qui ont eu la mission de tirer leur portrait pour le 375e anniversaire de Montréal. Dany Laferrière, Michel Tremblay, Janette Bertrand, Kim Thúy et Yvon Deschamps font partie des personnalités retenues dans le cadre de cette exposition baptisée D'illustres auteurs. Les 18 portraits sont présentés en première lors du Salon du livre, sur des toiles en grand format de 8 pi sur 12 pi, avant d'entreprendre une tournée dans plusieurs lieux de la ville et du Québec. Ludique et fantaisiste.

Marie-Thérèse Fortin lit Gabrielle Roy

La comédienne Marie-Thérèse Fortin lira un extrait de son prochain montage théâtral inspiré du roman autobiographique de Gabrielle Roy, La détresse et l'enchantement (en février au Théâtre du Nouveau Monde), ainsi que de Bonheur d'occasion. Jeudi à 18h30, à la place Confort TD.