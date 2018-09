L'automne dans les galeries

Les galeries et centres d'art de Montréal, Pointe-Claire et Repentigny ont de quoi satisfaire les amateurs d'art en quête d'étonnement et de coups de coeur! Ils regorgent de trouvailles contemporaines cet automne, allant de la photographie à la peinture en passant par la céramique, la vidéo et les techniques mixtes.

Voyage of a Pink Horse, d'Olga Chagaoutdinova

Galerie Trois Points

372, rue Sainte-Catherine Ouest, # 520, Montréal

Jusqu'au 27 octobre

Les oeuvres de l'artiste cubaine d'origine russe Olga Chagaoutdinova constituent l'expo de rentrée de la galerie Trois Points. Présentée jusqu'au 27 octobre, Voyage of a Pink Horse comprend des installations sculpturales faites d'objets colorés hétéroclites en équilibre instable. Une allégorie de la condition humaine et des notions de résilience, de force et de fragilité. Le vernissage, qui risque d'être très couru, a lieu aujourd'hui à 15 h, en présence de l'artiste.

Cindy Phenix

Galerie Hugues Charbonneau

372, rue Sainte-Catherine Ouest, # 308, Montréal

Jusqu'au 13 octobre

Pour son premier solo à la galerie Hugues Charbonneau, Cindy Phenix propose Ces femmes tiennent une fleur à la main, un corpus de tableaux colorés, mi-figuratifs, mi-abstraits, découlant notamment d'une résidence à la galerie cet été. Cindy Phenix y avait installé son atelier et organisé des discussions avec des femmes dont elle s'est inspirée. Avec Ces femmes tiennent une fleur à la main, Phenix aborde la relation entre sphère publique et sphère privée. L'artiste diplômée de Concordia et finaliste du prix RBC en 2015 connaît à 29 ans une progression fulgurante de sa carrière mais, avec sagesse, elle est partie en août faire sa maîtrise à Chicago...

Horizon (fragments), de Luc Courchesne

Galerie Pierre-François Ouellette art contemporain

963, rue Rachel Est, Montréal

Jusqu'au 27 octobre

Pour sa rentrée, la galerie Pierre-François Ouellette art contemporain présente l'expo de Luc Courchesne Horizon (fragments), jusqu'au 27 octobre. «Des fragments d'horizons qui séparent le ciel et la terre, lèchent les surfaces ou ouvrent des brèches dans les murs, mettent en jeu les observateurs que nous sommes et les relations complexes et multiples qui nous définissent.» Des oeuvres installatives qui cohabitent avec un corpus photographique, vidéo et 3D en temps réel.