Rentrée théâtrale: les choix de nos critiques

Les choix de Luc Boulanger

> Bonjour, là, bonjour de Michel Tremblay

Mise en scène de Claude Poissant.

Au Théâtre Denise-Pelletier du 7 novembre au 5 décembre.

Pour la première fois en 30 ans de carrière, Claude Poissant s'attaque à l'univers dramatique de Tremblay avec une pièce créée en 1974. Le comédien Francis Ducharme, qu'on n'avait jamais vu chez Tremblay, jouera Serge, le fils qui revient dans sa famille après un voyage de trois mois en Europe et qui fait face aux mêmes problèmes qu'avant son départ. Pour s'en libérer, il décide, malgré les siens, de vivre au grand jour son amour pour sa soeur Nicole (Mylène Mackay).

> Centre d'achats d'Emmanuelle Jimenez

Mise en scène de Michel-Maxime Legault.

Au Centre du Théâtre d'Aujourd'ui (salle principale) du 13 novembre au 1er décembre.

Partage et liberté. Aliénation et consommation. Autant de thèmes abordés dans la nouvelle pièce de Jimenez à partir de lieux fort symboliques de la société nord-américaine. Avec le récit de sept femmes qui magasinent pour ne pas mourir. Dans la distribution entièrement féminine, on trouve Anne Casabonne, Marie Charlebois, Danielle Proulx...

> Bonne retraite, Jocelyne de Fabien Cloutier

Mise en scène de Fabien Cloutier.

À la Grande Licorne du 9 octobre au 10 novembre.

Avec sa nouvelle pièce, écrite alors qu'il était auteur en résidence à La Licorne, Fabien Cloutier jette une bombe dans la famille québécoise ordinaire et sans histoire. Le polyvalent créateur peint un portrait décapant et confrontant de notre époque. Avec entre autres Josée Deschênes, Claude Despins, Brigitte Poupart...

> Choir Boy de Tarell Alvin McCraney

Mise en scène de Mike Payette.

Au Centaur Theatre du 9 au 28 octobre

Fort de son succès aux États-Unis, avant même qu'elle ne soit reprise à Broadway à la fin de l'année, le Centaur va présenter cet automne la pièce de l'auteur «oscarisé» de Moonlight, avec une distribution canadienne et une mise en scène de Mike Payette. Choir Boy aborde les thèmes de l'intimidation, de l'homophobie et du rite de passage d'un groupe d'adolescents noirs qui font partie de la chorale de leur école secondaire. Avec entre autres Vlad Alexis et Quincy Armorer.