Incontournables de la musique classique cet automne

Charles Richard-Hamelin et les deux concertos pour piano de Chopin

Les 11, 12 et 14 octobre

Maison symphonique

Le Québécois Charles Richard-Hamelin, prix Krystian-Zimerman de la meilleure interprétation d'une sonate au Concours international de piano Frédéric-Chopin à Varsovie en 2015, est l'un des pianistes les plus importants de sa génération sur la scène internationale et il est devenu chez nous l'interprète par excellence du compositeur franco-polonais. En octobre, il jouera avec l'OSM et Kent Nagano les deux concertos pour piano et orchestre de Frédéric Chopin, oeuvres emblématiques du romantisme pianistique, soit le Concerto pour piano no 1 en mi mineur, op. 11, ainsi que le Concerto pour piano no 2 en fa mineur, op. 21. Ces exécutions seront d'ailleurs enregistrées par l'étiquette Analekta et subséquemment rendues publiques. Également au programme de ces soirées, la Sérénade en mi bémol majeur, op. 7 de R. Strauss (le 12 octobre, à 19 h), et Musique pour cordes, percussion et célesta, Sz. 106 de Béla Bartók (les 11 octobre, à 20 h, et 14 octobre, à 14 h 30).

Les Journées Couperin

Du 18 au 24 octobre

Salle Bourgie

Afin de souligner le 350e anniversaire de naissance du compositeur baroque François Couperin (1668-1733), Arte Musica propose une immersion dans l'oeuvre de ce grand compositeur français: six concerts, deux conférences et un entretien, du 18 au 24 octobre prochains. Les 10 et 20 octobre, la pianiste française Anne Queffélec et le claveciniste et chef français Christophe Rousset partageront à tour de rôle l'univers de François Couperin. Les Talens lyriques, au Québec pour la première fois, se produiront à deux reprises le samedi 20 octobre, intercalé d'une causerie sur l'oeuvre de Couperin avec Christophe Rousset, menée par Natalie Michaud. Le dimanche 21 octobre, le claveciniste français revient en après-midi pour accompagner le danseur et chorégraphe Alban Richard sur des musiques de Couperin. Le programme dominical sera complété par des oeuvres pour orgue du compositeur, interprétées par Jean-Willy Kunz.