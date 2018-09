Cirque: la saison des prouesses

Machine de cirque

Du 10 au 14 octobre

Tohu

Le collectif de Québec Machine de cirque reprend sa pièce acrobatique et musicale créée ici il y a trois ans. On y retrouvera les très charismatiques Maxim Laurin et Ugo Dario - un duo spécialisé en planche coréenne vu dans Séquence 8 des 7 doigts - ainsi que Raphaël Dubé et Yohann Trépanier - des jongleurs époustouflants et des artistes polyvalents. Fidèle à son poste, le musicien Fred Lebrasseur rythmera ce spectacle qui s'est peaufiné au fil de ses tournées américaine et européenne.

Passagers

Les 7 doigts

Du 14 au 25 novembre

Tohu

Les créations des 7 doigts sont à peu près toutes lancées à la TOHU. Ce nouveau spectacle mis en scène par Shana Carroll (Crystal, Cuisine et confessions) - épaulée par une autre cofondatrice des 7 doigts, Isabelle Chassé - raconte des histoires «de fuites et de rencontres». Une réalité proche du quotidien des artistes de cirque, tout le temps en mouvement, en transit. Une production actuellement en création sous le nouveau toit des 7 doigts, qui réunira sur scène huit artistes.