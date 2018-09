Disques québécois: des sorties attendues

Entre les grands noms et les valeurs sûres, l'automne musical québécois sera vraiment chargé. Voici quelques-unes des sorties de disques qui ont attiré notre attention.

LES EXPLOSIFS

ALACLAIR ENSEMBLE

Le sens des paroles - 28 septembre

Ce que c'tait, qui figurait sur leur précédent disque Les frères cueilleurs (2016), est pratiquement devenu un hymne national. Le collectif Alaclair Ensemble, qui a remporté trois Félix l'an dernier à l'ADISQ, porte plus que jamais le flambeau du hip-hop québécois sans compromis.

SAFIA NOLIN

Dans le noir - 5 octobre

Premier disque en 2015, Révélation de l'année en 2016, Interprète féminine de l'année en 2017 : Safia Nolin s'est imposée rapidement dans le paysage musical. Mais si ses chansons sont introspectives et douloureuses, elle a souvent fait les manchettes, parfois bien malgré elle. Devenue porte-étendard d'une prise de parole féminine assumée, on a hâte d'entendre où elle est rendue musicalement avec ce deuxième album, qu'elle a coréalisé avec Philippe Brault et Joseph Marchand.

KORIASS

La nuit des longs couteaux - Déjà sorti

Le rappeur est de retour après une année difficile, avec un disque intense dans lequel il ne cache rien des démons auxquels il a fait face. Avec ses rimes qui punchent toujours autant et sa maîtrise des mots, Koriass nous rappelle qu'il est là pour rester.

LES SUPERSTARS

MARIE MAI

9 novembre

La plus flamboyante de nos chanteuses, capable de remplir le Centre Bell plusieurs soirs ou de faire une résidence au St-Denis pendant un mois, n'a plus besoin de présentation. Marie Mai est de retour avec une équipe et une liberté nouvelles, et ça fera boum !

FRED PELLERIN

20 novembre

Le formidable conteur qui sait aussi chanter lancera, en plein coeur de sa tournée Un village en trois dés et juste avant sa série de spectacles de Noël avec l'OSM, un quatrième album solo composé de chansons originales qu'il interprète habituellement en spectacle, mais qu'il n'avait jamais enregistrées.

LES VALEURS SÛRES

LES TROIS ACCORDS

1er novembre

Corinne, premier extrait, dévoilé à la mi-août, de ce nouveau disque au titre encore inconnu, annonce déjà les couleurs : Les Trois Accords n'ont aucune raison de changer leur recette gagnante, mélange de riffs mélodiques et de paroles absurdes. Le groupe est donc de retour en novembre avec un sixième album, et a déjà une foule de dates de spectacles prévues pour les prochains mois.

ARIANE MOFFATT

Petites mains précieuses - 19 octobre

Plus de trois ans après 22 h 22, son précédent disque à la fois intimiste et rassembleur, Ariane Moffatt présente son sixième album studio - le premier, Aquanaute, a été lancé en 2002 ! Son premier extrait sorti au printemps, Les apparences, montre qu'elle n'a rien perdu de sa touche pop-électro. Il faut le dire : Ariane Moffatt, brillante musicienne et mélodiste hors pair, ne sait faire que des hits.

LA SURPRISE

STÉPHANIE BOULAY

Mi-novembre

On ne sait pas encore si le tout deviendra un EP ou un album, mais il est certain que la moitié blonde des Soeurs Boulay travaille très fort sur de nouvelles chansons en ce moment, dans le but d'offrir quelque chose de nouveau cet automne.

LES FORCES TRANQUILLES

SALOMÉ LECLERC

Les choses extérieures - 12 octobre

Guitare folk, voix au grain un peu voilé, petite aura de mystère : lauréate de nombreux prix depuis le début de sa carrière, dont le Rapsat-Lelièvre et le Félix-Leclerc en 2015, la très douée Salomé Leclerc lance cet automne son troisième album solo.

MONSIEUR MONO

Le grand nulle part - Fin octobre

Monsieur Mono, c'est le pseudonyme de l'inestimable Éric Goulet lorsqu'il travaille en solo plutôt qu'avec son groupe Les Chiens. Il ne l'avait pas utilisé depuis Petite musique de pluie, en 2008.

CATHERINE DURAND

Vingt ans - 5 octobre

L'auteure-compositrice-interprète a intitulé son disque Vingt ans, pour souligner ses 20 ans de carrière. Une longévité admirable pour une artiste sans compromis.

LES INDÉMODABLES

RICHARD SÉGUIN

Retour à Walden - Déjà sorti

Album-concept, méditation, rapport à la nature, Richard Séguin nage ici à contre-courant de la facilité avec un disque inspiré de la vie du philosophe américain Henry David Thoreau.

RENÉE MARTEL

Renée Martel - 2 novembre

Entourée entre autres de Nelson Minville et de Steve Marin, la grande dame du country québécois lance un nouvel album de chansons originales.

LES VOIX DU NORD

ELISAPIE

The Ballad of the Runaway Girl - Déjà sorti

La chanteuse inuk lance un disque trilingue - inuktitut-anglais-français - entourée d'une équipe de feu, dont Joe Grass et Paul Evans, avec lesquels elle a assuré la coréalisation. Un disque à la fois intime et ouvert sur le monde, douloureux et lumineux.

FLORENT VOLLANT

Mishta Meshkenu - 28 septembre

En langue innue, Mishta Meshkenu signifie « Grande route », un titre inspiré de la route 138 sur laquelle l'ex-Kashtin a tellement voyagé. Ce disque, réalisé par Réjean Bouchard, est présenté comme un voyage dans les cultures des Premières Nations.

ANGLO

PASCALE PICARD

The Beauty We've Found - 12 octobre

Quatre ans après All Things Pass, l'auteure-compositrice-interprète de Québec est de retour avec un nouveau disque, réalisé par le brillant multi-instrumentiste Antoine Gratton.

KLAUS

Klaus - Déjà sorti

Un trio de musiciens ultradoués - François Lafontaine, Samuel Joly et Joe Grass -, une musique hypnotique et fervente, ce nouveau projet a de quoi intéresser les mélomanes.

RICHARD REED PARRY

Quiet River of Dust Vol. 1 - 21 septembre

Le multi-instrumentiste membre d'Arcade Fire lance un premier disque solo. Un volume 2 est déjà annoncé pour le printemps.

HELENA DELAND

From the Series of Songs "Altogether Unaccompanied" Vol. III et IV - 19 octobre

Ce n'est pas à proprement parler un album, mais la sortie de ces deux volumes vient compléter le projet ambitieux amorcé par la musicienne montréalaise au printemps dernier.

LES EP

SAMUELE

Dis-moi - Déjà sorti

Après un premier album fort remarqué, Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent, Samuele propose sept nouvelles chansons.

ANTOINE CORRIVEAU

Feu de forêt - 2 novembre

Le talentueux et ténébreux chanteur continue de creuser son sillon avec ce EP de quatre chansons qui sera lancé dans le cadre de Coup de coeur francophone.

DEAR CRIMINALS

Lullaby - 7 septembre

Un an après son premier disque et même s'il est occupé avec plusieurs projets théâtraux, le groupe montréalais, qui en est à son huitième EP, a trouvé le temps d'écrire pas moins de sept nouvelles chansons.