Rythmes éclectiques à Pop Montréal

Impérial Pierre Kwenders

On l'a encore observé à sa rentrée sur scène mercredi, Pierre Kwenders est devenu le frontman qu'il n'était pas au départ. Autorité sur scène, facture aventureuse, approche néanmoins pop, très bon groupe avec section de vents pour l'occasion, beau choix d'invités spéciaux (Kae Sun, etc.), magnifiques projections inspirées de l'Afrique pop des années 60 et 70. Enfin bref, le Montréalais d'origine congolaise évolue comme doit le faire un artiste d'envergure internationale. Tout ce qu'il a accompli depuis ses débuts témoigne d'un goût excellent, d'une curiosité et d'un raffinement exemplaires et aussi d'un désir sincère de construire un auditoire important qui lui fera déborder le cadre local. Mercredi dernier, le public venu au Centre Phi a vibré pour la relecture de son répertoire antérieur ou récent - l'excellent Makanda, coécrit avec Baba Maraire de Shabazz Places. - Alain Brunet

Immersif Love ThemeAutrefois sous l'alias Dirty Beaches, Alex Zhang Hungtai s'est présenté mercredi au sein du trio Love Theme avec Austin Milne et Simon Frank, Canadiens et citoyens en transhumance - Taipei, Londres, Beijing, etc. Deux saxophones et trois dispositifs électroniques sur scène, filtrage en direct des instruments à anche, de voix et de sons électroacoustiques ont généré un continuum horizontal très fort en volume. Au croisement du free jazz et de l'électro, cette approche n'est pas exactement du drone ou du bruitisme parce que des instruments «normaux» et des rythmes sont impliqués, et donc une connaissance «traditionnelle» est nécessaire, mais le caractère linéaire de l'affaire et la puissance du son nous plongent dans un environnement immersif qui peut sembler violent a priori, mais auquel on a tôt fait de s'habituer si on résiste aux premières minutes de l'épreuve. Immersif? Euphémisme! - Alain Brunet

Festive Juana MolinaEx-superstar de l'humour en Argentine, Juana Molina mène sa deuxième existence depuis un quart de siècle. On s'excitait déjà le pompon au cours de la décennie précédente, lorsqu'elle s'était produite seule en première partie de David Byrne et était revenue quelques années plus tard à la Sala Rossa. Elle était alors plus proche du folk électronique, son langage aurait pu ensuite s'épuiser, nous aurions pu passer à un autre sujet et... Juana Molina a toujours trouvé le moyen de faire durer le plaisir. En travaillant avec un groupe (claviers, guitares, percussions), elle a pu insuffler un esprit plus rock à ses propositions cyber folk. Jeudi soir à la Fédération ukrainienne, sa voix était même transformée par ces rythmes puisés dans l'avant-rock et le prog, ces riffs anguleux à la guitare et plus encore. La facture fut à la fois redoutable et festive, à tel point qu'une vaste part de son public a dansé du début à la fin! - Alain Brunet