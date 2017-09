Parcours Pop à Pop Montréal

JEUDI

Oh Sees - À La Tulipe, à 22 hAvec ou sans Thee, ce garage-punk-noise signé Oh Sees trace un chemin sûr et graveleux. À l'évidence, ces Californiens semblent en pleine maîtrise de leurs moyens avec l'excellent Orc, nouvel album rendu public il y a quelques semaines à peine. À la fois bien construit et fidèle à l'esthétique originelle de la formation, cet enregistrement récolte les éloges de tous les fans et critiques de rock misant sur une instrumentation classique - John Dwyer, voix, guitares et autres instruments d'appoint, Tim Hellmann, basse, Paul Quattrone, batterie. L'actuelle configuration de San Francisco a le feu au derrière et se promet de poivrer ses fans montréalais. Paroxysmes en perspective!

Bing & Ruth - Au Rialto, à 23 hAu début de l'année, la prestigieuse étiquette 4AD a lancé No Home of the Mind, album de facture minimaliste signé Bing & Ruth. Cet ensemble new-yorkais est mené par un pianiste et compositeur originaire du Kansas, David Moore, diplômé de la New School et de la New York School of Jazz, auxquels se joignent le clarinettiste Jeremy Viner et les bassistes Jeff Ratner et Greg Chudzick, ainsi que Mike Effenberger aux effets sonores sur bande et plus encore. Voilà une force montante du post-minimalisme américain dont l'auditoire se compose essentiellement d'amateurs en transition vers la musique contemporaine et qui aiment les propositions harmoniques consonantes afin d'effectuer le passage.

Ty Segall - Au Théâtre Fairmount, à 23 h 30Au tournant de la trentaine, le tonitruant Ty Garrett Segall calme le jeu et se produit soliloque à Pop Montréal. Il nous a pourtant habitués aux plus grandes et plus longues déflagrations rock d'allégeance garage, hardcore, lo-fi. Le caractère brut, animal, viscéral, brutal de ce songwriter californien, sorte de Jack White sur le 220, peut aussi faire place à la douceur folk et à l'infusion de racines indigènes. C'est ce à quoi nous pourrions avoir droit jeudi, cette fois sans la présence de son Freedom Band. Voilà l'occasion de goûter les chansons nues de Ty Segall, l'autonomie de son oeuvre chansonnière sans le revêtement habituel.

King Woman - À La Vitrola, à 23 h 30Doom rock et autres effets de saturation lentement déployés figurent au programme de King Woman, ensemble originaire de San Francisco chapeauté par Kristina Esfandiari. La soliste faisait déjà dans le shoegaze avant d'alourdir sensiblement ses propositions vocales et instrumentales; elle propose aujourd'hui un style à la fois méditatif et violent, cohabitation hypnotique des extrêmes. Méchant paradoxe! D'abord un projet solo en 2009, King Woman s'est progressivement transformé en groupe, et plusieurs enregistrements ont été rendus publics depuis lors.