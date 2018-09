Arnait de Karine Giboulo: Montréal du Nord

Autres expositions

> Joe Lima

La galerie McClure présente The Edge of the Infinite, de Joe Lima, des matrices en bois et une variété d'estampes de ce peintre, sculpteur et graveur né aux Açores (Portugal) et exerçant à Montréal. Un artiste qui s'intéresse aux espaces architecturaux, aux lieux extérieurs comme aux environnements microscopiques.

The Edge of the Infinite, de Joe Lima, à la galerie McClure (350, avenue Victoria, Montréal), jusqu'au 29 septembre

> Megan Dickie

Megan Dickie, qui enseigne à l'Université de Victoria, présente sa vidéo Blue Skies à l'OEil de Poisson, à Québec, jusqu'au 14 octobre. Blue Skies met en scène une cowgirl solitaire. Aux prises avec une sculpture monumentale s'élevant d'un étui suspendu entre ses jambes, elle peine à danser. En 10 lieux distincts, le personnage tente d'accomplir une même chorégraphie malgré la présence de cet objet phallique scintillant. En complément de la vidéo, Megan Dickie présente trois sculptures qui explorent les mêmes notions d'extravagance, de monumentalité et de relations de pouvoir.

Blue Skies, de Megan Dickie, à l'OEil de Poisson (Québec), jusqu'au 14 octobre.

> Heward et Lauda à Darling

La Fonderie Darling présente The Silver Cord - John Heward/Jean-François Lauda, jusqu'au 9 décembre. Le titre est relié à un conseil que donnait Agnes Martin à ses étudiants («Hold onto the silver cord») concernant l'inspiration et l'improvisation. Deux éléments qui relient John Heward et JF Lauda, deux peintres engagés dans une abstraction chargée de gestuelle et de géométrie.

The Silver Cord - John Heward/Jean-François Lauda, à la Fonderie Darling (745, rue Ottawa, Montréal), jusqu'au 9 décembre.