Réalités alternatives, le documentaire en réalité virtuelle

Terminal 3

Oeuvre immersive créée par Asad J. Malik, réalité augmentée, en anglais, 12 minutes.

Vous mettez des lunettes spéciales et devenez immédiatement un douanier américain! Vous rencontrez à la douane une personne qui veut entrer aux États-Unis. C'est vous qui posez (à haute voix!) les questions sur ses motivations, sa destination, ses fréquentations, son passé, etc. À la fin de l'entrevue, c'est vous qui décidez si elle entre ou pas aux États-Unis! Le tout est présenté, au sous-sol du centre Phi, dans une pièce transformée en bureau douanier glacial et inquiétant. Une oeuvre d'un réalisme fascinant. Notre coup de coeur de cette présentation.

Berlin Paris Terror

Créé par Jürgen Brügger, Jörg Hassengier, Astrid Shult et Ricarda Saleh, vidéo 360º, français et anglais, 20 minutes.

Voici une expérience prenante en deux parties sur les attentats terroristes survenus dans une épicerie parisienne, l'Hyper Cacher, le 9 janvier 2015, et à un marché de Noël de Berlin, le 19 décembre 2016. L'oeuvre est un mélange d'animation et de tournages vidéo. Les auteurs ont rencontré des témoins de l'attentat de Berlin et des otages de l'attaque parisienne. L'animation montre notamment les clients de l'Hyper Cacher, prostrés et tremblant, dans un sous-sol. L'oeuvre évoque très bien l'atmosphère insoutenable qui régnait pendant et après ces drames.

Grenfell: Our Home

Créé par Jonathan Rudd, vidéo 360º, anglais, 20 minutes.

L'incendie de la tour Grenfell, un immeuble londonien de 24 étages, survenu le 14 juin 2017, a causé la mort de 79 personnes. Jonathan Rudd a rencontré des résidants de l'immeuble qui ont survécu et qui racontent à quel point l'édifice était un modèle de vie communautaire, avec ses locataires provenant de pays du monde entier. Ils parlent des biens qu'ils ont perdus, de leur vie heureuse dans leur appartement qui avait une vue splendide sur Londres et, bien sûr, de leurs voisins morts et de leurs espoirs. Une réalisation stéréoscopique très touchante.