Dorothea Rockburne: de Riopelle aux mathématiques

(NEW YORK) Née à Montréal, Dorothea Rockburne a vécu la majeure partie de sa vie d'artiste aux États-Unis. Alors que le réputé musée Dia:Beacon lui consacre une exposition permanente, notre journaliste a rencontré la dame de 85 ans à la fascinante feuille de route dans son loft de Soho, à New York.

L'installation éphémère Y from Domain of the variable, d'abord été créée au début des années 70, renaît entre les murs du Dia:Beacon.

Située aux abords du fleuve Hudson, à un peu plus d'une heure de train de New York, la ville de Beacon est une petite bourgade tranquille entourée de nature bucolique. Les raisons de s'y rendre sont nombreuses, mais sa principale attraction, pour les amoureux d'art, est le Dia:Beacon.

Campé dans une ancienne usine Nabisco et fondé en 2003, ce musée iconoclaste est dédié aux artistes contemporains de 1960 à nos jours et accueille l'impressionnante collection permanente de la Dia Art Foundation, ainsi que plusieurs installations d'envergure.

L'écrin parfait pour mettre en valeur les oeuvres de l'artiste Dorothea Rockburne, qui met en relation l'art et les mathématiques avec des installations grand format qui interrogent notamment la perception et les relations à l'espace.

L'exposition permanente consacrée à ses premières oeuvres, créées dans les années 60 et 70, y a été inaugurée en mai dernier. Suivra cet automne une seconde partie dédiée à deux autres séries: Egyptian Paintings et Golden Section Paintings.

Véritables «équations visuelles» comme l'évoque elle-même Rockburne, les oeuvres recourent à la géométrie et aux équations mathématiques. Feuilles de fonte ou de papier enduites de goudron pliées sur des axes diagonaux, application de matériaux industriels comme l'huile brute ou la graisse sur du papier plié ou déchiré, panneaux de bois aggloméré collés au mur puis arrachés; les installations portent les traces des manipulations, actions, mouvements nécessaires à leur matérialisation.

«Ces oeuvres montrent l'intérêt de Dorothea pour les mathématiques, et la théorie des ensembles en particulier», explique Alexis Lowry, commissaire au musée Dia:Beacon.

«On y remarque toutes ces relations mathématiques: celles entre les objets et avec l'espace, entre ce qui se trouve en haut, en bas, dessous, dessus... Des relations spatiales, bref, qui sont inspirées des principes mathématiques, mais qui deviennent en quelque sorte des équations spatiales», remarque Alexis Lowry, alors que nous visitons l'exposition en sa compagnie.

Une des pièces maîtresses de l'exposition, le dyptique Domain of the Variable, a d'ailleurs été recréée pour l'occasion par l'artiste et son équipe. L'installation originale, volontairement éphémère, faisait partie prenante de l'espace où elle était exposée dans les années 70.

«Je ne voulais pas faire du travail qui polluait et, pour moi, l'entreposage d'art est une forme de pollution. Je voulais que ce soit nouveau chaque fois», se remémore Dorothea Rockburne, rencontrée en mai dernier dans son immense loft-atelier débordant d'artefacts et de livres dans le quartier Soho, à New York.

Elle se dit «reconnaissante» envers le Dia:Beacon d'avoir permis à ses oeuvres de revivre. «C'est important, je crois, car cette oeuvre n'a pas été pensée pour le marché et c'est un problème aujourd'hui. Les artistes créent par devoir, pour nourrir une galerie, pour que les gens riches se sentent bien à propos d'eux-mêmes et que les galeristes s'enrichissent», lance la dame qui, à 85 ans, ne semble avoir rien perdu de sa verve, ni de son idéalisme.