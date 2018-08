 Biennale de sculpture de Trois-Rivières: une 8e édition qui décoiffe 

Annie Thibault

Dans l'atelier Silex sont installées trois des oeuvres les plus remarquables de la biennale, celles d'Annie Thibault, qui utilise depuis plus de 20 ans le potentiel artistique des moisissures. L'artiste diplômée en sciences pures a recréé sa Chambre des cultures pour laquelle elle fait pousser des champignons, cette fois-ci des pleurotes sur des structures verticales et sur un candélabre. Un concept odoriférant qu'elle a fait connaître au Canada et à l'étranger.

Au musée POP, à côté d'un intéressant accrochage de photographies de cordes à linge du monde entier (Linda Turgeon), Brandon Vickerd expose Challenger, une sculpture issue de la «collision» entre une boîte aux lettres de Postes Canada et la trappe d'évacuation d'une navette spatiale! Un choc littéral entre art, communication et science.

De son côté, le Centre d'exposition Raymond-Lasnier renferme cette année les oeuvres de Diane Landry et de Caroline Gagné. L'installation Chute, de Diane Landry, est captivante. Son concept d'hydroénergie développé à partir d'une soixantaine de petits cartons motorisés et d'une image filmée superposée permet au visiteur de visualiser une chute et un personnage faisant de la balançoire. Un travail délicat et réussi, contrairement à son installation Le nième continent, censée nous interpeller sur le problème de la pollution des océans par les déchets plastiques. Mais les sculptures articulées constituées de roues, de règles et de bouteilles de plastique n'ont pas la force émotionnelle et didactique à laquelle on s'attendrait.

Dans la salle contiguë, Caroline Gagné expose une sculpture en alu découpé disposée sur des tréteaux métalliques et parcourue de sons et de vibrations. Des sons provenant de l'enregistrement d'une branche frottant contre la structure d'une maison. Conceptuel, zen, mais pas sensationnel.

À Montréal

Finalement, c'est chez Circa, dans l'édifice Belgo, que l'on a trouvé notre deuxième coup de coeur, soit l'installation colorée The Burden of Every Drop, de l'Américaine Nathalie Miebach, qui utilise des données physicochimiques. Un travail de vannerie et d'assemblages pour parler de changements climatiques, de météo et d'écologie. Un vocabulaire visuel complexe et ludique (petits parapluies, chaises miniatures, minimoulins, références au jeu de dés, petits bateaux) qui illustre les approches empirique, pratique et scientifique de la climatologie.

L'installation est accompagnée de «cartes marines», de chants, d'histoires de bateaux coulés et d'un ouragan meurtrier, Noël, qui avait atteint la Nouvelle-Écosse en 2007 et dont les données deviennent une pièce musicale qu'on écoute au casque. Un délire artistique bien maîtrisé mêlant artisanat et contemporanéité, légendes, certitudes et doutes, le tout mis en scène avec talent et ingéniosité. À ne pas rater...

____________________________________________________________________________

La 8e Biennale nationale de sculpture contemporaine, jusqu'au 7 septembre (sauf chez Circa, jusqu'au 1er septembre). Info: bnsc.ca