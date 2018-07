Shannon Bool: modernisme, brutalisme et colonialisme au pilori !

Le thème de la colonisation et de la décolonisation est au coeur des expositions estivales du Musée d'art de Joliette. L'artiste canadienne de renommée internationale Shannon Bool y présente son premier solo muséal en Amérique, avec The Shape of Obus (La forme d'Obus), inspiré du séjour au Maghreb de l'architecte Le Corbusier dans les années 30.

Née en Colombie-Britannique en 1972, Shannon Bool réside en Allemagne depuis 2001. S'intéressant au colonialisme, elle a privilégié une approche historique et critique pour façonner son dernier corpus, The Shape of Obus, centré sur l'architecte franco-suisse Le Corbusier (1887-1965).

L'artiste a eu connaissance des dessins érotiques que Charles-Édouard Jeanneret-Gris (véritable identité de Le Corbusier) a réalisés alors qu'il était en Algérie au début des années 30. Il s'était rendu dans ce pays avec l'ambition d'aménager l'urbanisme d'Alger, notamment son front de mer. Mais son projet architectural, connu sous le nom de Plan Obus, n'avait pas été agréé par les autorités locales.

S'étant procuré ces dessins ainsi que des esquisses du Plan Obus, Shannon Bool a pris le chemin d'une réflexion sur le modernisme. Ses oeuvres présentées à Joliette allient en effet art traditionnel, avec la tapisserie et la peinture sur soie, et art contemporain, avec des collages et la technique du photogramme.

Wotruba Bleu

Dans la salle d'exposition, on tombe tout d'abord sur trois grands cadres, notamment Wotruba Bleu, où sont dessinés, sur de la soie tendue sur des miroirs, des motifs inspirés de la culture maghrébine qui viennent se superposer à des éléments architecturaux. Un jeu de profondeur et de réflexion et une critique à peine voilée de l'architecture brutaliste.

À côté de ces oeuvres, la Série Obus Girls est constituée d'une quinzaine d'images suggérant la fascination orientaliste de Le Corbusier pour le nu féminin et les figures maghrébines. Shannon Bool y associe les projets urbanistiques de l'architecte avec des cartes postales érotiques de femmes et de jeunes filles algériennes collectionnées pendant la période coloniale et dont Le Corbusier raffolait. Des associations critiques qui révèlent l'appropriation fétichiste de la femme orientale chez Le Corbusier et éclairent des moeurs aujourd'hui considérées comme désuètes. Mais aussi qui mettent en exergue l'étude approfondie de l'artiste canadienne en amont de ses créations.

« Shannon Bool est autant une historienne de l'art qu'une artiste, tant ses oeuvres découlent de recherches fouillées, note Jean-François Bélisle, directeur du Musée d'art de Joliette. Elle a travaillé avec des plans originaux qui ont été scannés avant de créer ses montages et de les photographier à l'argentique. »

Tapisseries

Dans le même esprit, Shannon Bool a fait réaliser numériquement deux grandes oeuvres en tapisserie, Oued Ouchaia et Maison locative Ponsik, qui utilisent les plans de Le Corbusier pour ses projets algériens et dans lesquelles elle a ajouté les dessins brodés de silhouettes de femmes ayant des relations sexuelles. Des ébats visuellement atténués par un savant agencement de motifs décoratifs du Maghreb.

Cette association de plans d'architecture et de formes féminines découle de l'assertion de Shannon Bool selon laquelle le style du projet architectural algérois de Le Corbusier, tout en courbes, serait relié à son attrait pour celles des femmes mauresques, lui qui estimait par ailleurs que l'architecture établit des rapports émouvants avec des matières brutes.

Photo The Four Seasons

L'artiste présente par ailleurs une autre tapisserie, The Four Seasons, que l'on prend, de loin, pour une photographie, et qui représente la pièce des toilettes pour hommes, tout en marbre, du restaurant The Four Seasons de l'édifice Seagram, à New York, conçues par les architectes Ludwig Mies van der Rohe et Philip Johnson. Une oeuvre tissée magnifique, aux reflets moirés, qui évoque une période de l'architecture, quand la jeune Phyllis Lambert avait dirigé la planification du Seagram Building en 1954. Et qui parle de féminité et de transgression avec ce large pan de robe de bal qui dépasse de la porte d'un cabinet normalement réservé aux hommes...

Tête chercheuse

Voici une exposition intéressante sur les changements de perception qui marquent la récente histoire humaine et sur l'évolution de l'art. Mise en scène par une tête chercheuse qui ouvre des avenues originales pour passer des messages.

« Il y a chez Shannon Bool une façon de déconstruire et de fragiliser les paramètres très stricts du modernisme, à travers la matière ou avec ces veines de marbre de Mies van der Rohe qui viennent complètement bousculer les lignes franches de l'architecture moderniste, dit la commissaire de l'exposition, Anne-Marie Saint-Jean Aubre. Son travail est ancré dans les matières, notamment des matières très sensuelles, tout en ayant un propos conceptuel très fort. »

The Shape of Obus (La forme d'Obus), de Shannon Bool, au Musée d'art de Joliette, jusqu'au 9 septembre