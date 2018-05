Shalom Montréal: l'héritage juif de Montréal

Les drames

Un espace rappelle les drames vécus par les Juifs dans l'histoire: les exodes, le génocide nazi, l'antisémitisme. Avec une scénographie forte: suspendues sur des fils, des couvertures de sombre mémoire servent d'écrans pour la projection d'images d'archives.

Plus loin, des exemplaires de publications québécoises du XXe siècle, telles que Le Goglu, rappellent que les Juifs d'ici ont fait face à bien des discriminations, pour ne pas dire du racisme, de la part de médias, d'une partie du clergé catholique, du milieu hospitalier ou même de l'État. Le Canada fut le pays allié qui a accueilli le moins d'immigrants juifs entre 1933 et 1945, soit seulement 8000.

Les bienfaiteurs

Mais l'adversité a forgé la détermination des Juifs à s'intégrer avec ouverture à la métropole, en innovant pour les bienfaits du plus grand nombre. L'exposition rappelle les actions de la syndicaliste et féministe Léa Roback ou du Dr Henry Morgentaler, de l'Hôpital général juif (ouvert en 1934) et de l'organisme Jeunesse au soleil, qui apporte encore aujourd'hui une aide alimentaire et matérielle aux familles démunies.

Cet organisme découle de la création, en 1954, d'un journal de quartier, The Clark Street Sun, par deux jeunes juifs, Earl De La Perralle et Sid Stevens. Un journal dont les actions et les profits s'incarneront dans Jeunesse au soleil. Il faut regarder la vidéo où les deux fondateurs, aujourd'hui septuagénaires, parlent de leur initiative qui germa alors qu'ils n'avaient que 9 et 13 ans.

Ils consacrent aujourd'hui leur temps au projet de racheter l'édifice de la rue Saint-Urbain, où Jeunesse au soleil est logé depuis 1981, afin de pérenniser son action humanitaire.