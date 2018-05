Façonner l'univers de Boucar Diouf

Cultiver ou se cultiver ?, 2016, Viatour-Berthiaume, bois, métal et acrylique, 17 cm x 40 cm x 15 cm

Un bête jeu

Cette sculpture est venue à l'esprit de Viatour et Berthiaume après qu'ils eurent lu Le brunissement des baleines blanches, un conte de Boucar Diouf qui évoque les dangers de la pollution industrielle pour les bélugas du Saint-Laurent, de même que l'utilisation des mammifères marins pour des loisirs. La sculpture est un jeu où s'imbriquent une orque, un béluga, un dauphin et un phoque «avec un ballon sur son nez». Des animaux empalés. «Quand l'humain aura tué le dernier animal, coupé le dernier arbre et pollué la dernière goutte d'eau, il comprendra enfin que l'argent n'est pas comestible», dit Boucar Diouf, rappelant une sagesse ancienne.

S.O.S.

Cette sculpture aborde la pollution des océans par le plastique. L'arche de Noé, avec toutes sortes d'animaux, est insérée dans la bouteille qui flotte sur l'eau. L'humanité est en danger, signale cette bouteille lancée à la mer comme un S.O.S. Et «le génie n'est pas dans la bouteille de plastique», déplore Boucar Diouf.

Le choc thermique

Deux lutins, un québécois en manteau d'hiver et un sénégalais en boubou, s'échangent un cadeau. Un Mister Frisé a donné un soleil à un Mister Freezing qui a tendu un flocon! «Un petit moment touchant de raccommodement culturel», dit Boucar Diouf, qui ajoute: «La seule glace que je connaissais avant d'arriver au Québec, je l'avais vue dans un frigo!»

N'en déplaise à La Fontaine

Une cigale qui joue de la guitare devant une fourmi qui fait rôtir des guimauves. La sculpture découle d'un texte de Boucar Diouf qui rejette le dicton selon lequel la fourmi est travailleuse et la cigale, paresseuse. «La cigale n'incarne pas la paresse, dit Boucar Diouf. C'est une insulte aux musiciens. De plus, la cigale ne chante pas, elle tambourine! Elle ne mange pas de vermisseau, mais la sève des plantes! Et des études ont montré que les fourmis sont souvent paresseuses! Alors, n'en déplaise à La Fontaine, cette sculpture pourrait être un bon sujet de dissertation pour des étudiants!»