Années 90: la grande tribu rave

La première fois qu'elle a mis les pieds dans un rave, Caroline Hayeur a eu une révélation. À peine sortie de l'université, la jeune assistante photographe, qui rêvait de faire le tour du monde avec son appareil photo, a décidé de le tourner vers ce qui se passait chez elle.

«Ç'a été un appel incroyable, dit-elle. Des éclairages, de la musique, du monde déguisé de toutes les couleurs qui danse, qui saute en bungee, qui crache du feu. Qu'est-ce que tu veux de plus pour une photographe ? Je devais faire quelque chose.»

Avec ses comparses Emmanuel Galland et Nora Ben Saâdoune, elle s'est mise à fréquenter les raves, environ deux week-ends par mois pendant un an, et a fait plus de 800 portraits.

«On faisait un X avec du tape sur le plancher pour faire le focus parce qu'on ne voyait rien, se souvient-elle. Nora, Emmanuel et mes amis me protégeaient le temps de faire la prise, parce qu'il y avait tellement de monde! Après, on allait mettre le matériel dans mon auto, et on revenait danser jusqu'à 5 ou 6 h du matin.»

Ouverture et communauté

Elle se souvient de la candeur et de la créativité qui régnaient dans ces soirées. «Si tu voulais faire de la vidéo, des projections, du cirque, tu en faisais. Il y avait une grande ouverture, et moins de clivages qu'aujourd'hui.»

«À 3 h 30, tous les clubbeurs débarquaient. C'était très multiethnique, il y avait des rockeurs, des hippies, des gais, des prostituées, des jeunes, des vieux. Et tout le monde dansait ensemble.»

La danse comme performance sportive et comme lieu de rassemblement: c'est vite devenu une des raisons d'être des raves. «À la fin des années 80, les gens ne dansaient plus vraiment, dit Caroline Hayeur. Tu buvais ta bière accoté au bar. Et puis là, avec la démocratisation de la musique électronique, les gens sont revenus à la danse. Ils dansaient pendant quatre, six heures, avec des mouvements répétitifs, dans l'absence de mots. Il y avait quelque chose de la nouvelle spiritualité, de la tribu.»

Caroline Hayeur s'est lancée dans ce projet d'abord guidée par une pulsion de création. Mais si elle savait qu'elle tenait un bon sujet, elle ne pensait pas que sa portée serait aussi grande. Non seulement le livre a beaucoup fait parler de lui, mais l'expo de photos qu'elle avait organisée en parallèle a connu un vif succès, et lui a permis de voyager partout dans le monde.

Pour la photographe qui aura 50 ans dans quelques jours, Rituel festif est directement associé au début de sa carrière artistique. Surtout, elle a trouvé dans l'esprit des raves des sujets qui ont continué à l'intéresser. «Ça m'a donné le goût de faire des projets liés à la danse, au tribal, aux communautés, à la spiritualité.»