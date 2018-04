Éclats de mémoire: anoblir notre héritage

La mémoire est plus souvent un projet qu'une devise, disait le journaliste et professeur québécois Laurent Laplante.

Mais le rôle que joue Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) pour préserver et donner de la grandeur à notre héritage culturel n'est pas vain et participe à la construction de notre société qui, en principe, se développe en se nourrissant de son passé.

Cette année, le Québec célèbre les 50 ans du Règlement sur le dépôt légal. Cette législation de 1968 a permis de structurer la mémoire collective québécoise, notamment avec l'obligation adressée aux créateurs et aux éditeurs québécois de systématiquement déposer, à des fins de conservation et de diffusion, deux exemplaires de chaque document publié, notamment les livres.

Trois artistes québécois - Marc-Antoine K. Phaneuf, Moridja Kitenge Banza et Sébastien Cliche - se sont inspirés des effets de cette résolution pour élaborer, ensemble, un espace de réflexion qui interroge le rôle de la conservation et de la création. Et ce, en puisant dans le patrimoine documentaire de BAnQ (près de 500 000 documents) et en ayant recours au thème Labor Improbus (le travail sans relâche) de la 10e édition d'Art souterrain.