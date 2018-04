Un musée sur l'art du selfie

Le musée n'est pas immense: on en fait le tour en moins d'une heure. Avec le billet d'entrée, on nous fournit l'ineffable perche qui donne de l'urticaire aux amateurs d'art des musées plus officiels. Mais pas ici. Un guide nous encourage même à prendre le plus de photos possible, dans tous les angles imaginables.

On se prend en photo dans des décors ludiques de carton-pâte, dont une salle kaléidoscopique aux murs zébrés où l'on peut, après avoir enlevé ses souliers, se laisser aller! On nous invite à renverser des reproductions en toc du David de Michel-Ange, question de prouver que là où le selfie est roi, les oeuvres le sont moins.

Bien sûr, un détour dans ce petit musée ne convaincra pas les sceptiques de la mise en scène de soi, ceux qui jugent le phénomène vide et narcissique. Par contre, cela peut faire réfléchir sur la relation entre l'art et le public. Qu'on soit pour ou contre l'égoportrait, l'avenir de l'art sera immersif ou ne sera pas. Parole de Narcisse!

_______________________________________________________________________

The Museum of Selfies (1211 North Brand Boulevard, Glendale, Californie).

Consultez le site du musée: themuseumofselfies.com