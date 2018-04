Mural 2018: un festival à saveur tex-mex

Du 6 au 17 juin, Mural sera de retour à Montréal avec son boulevard Saint-Laurent piétonnier et sa vingtaine d'artistes internationaux créant des oeuvres murales en direct. Après avoir révélé le mois dernier la venue du Texan Michael Reeder en tête d'affiche, les organisateurs du festival d'art urbain annoncent aujourd'hui la liste des autres muralistes, dominée par les artistes américains et mexicains.

Mis à part l'artiste américain Michael Reeder, vedette et créateur de l'identité visuelle de l'événement, Mural accueillera huit autres artistes étrangers pour des interventions artistiques en direct. Si l'on exclut le graffiteur britannique Ben Eine, roi du lettrage coloré, les muralistes non canadiens sont tous nord-américains. Avec les Américains Tristan Eaton, Drew Merritt, Cryptik et Demsky et les Mexicains Smithe, Poni et Saner.

L'artiste new-yorkaise Kate Raudenbush produira une installation sculpturale lumineuse dans le parc du Portugal dans le cadre d'un événement intitulé La forêt enchantée de Mural. Dans ce parc, le film Obey Giant: The Art and Dissent of Shepard Fairey sera projeté, en première québécoise, le 14 juin à 21 h.

Côté artistes canadiens et québécois, Mural a engagé cette année Sandra Chevrier, WhatIsAdam, STARE, Cyrielle Tremblay, Waxhead, Le Monstr, LSNR et Jeremy Shantz.