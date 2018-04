MUTEK_IMG: reconnecter avec le rêve

Le 4 e forum MUTEK_IMG sur les pratiques actuelles en création numérique commence aujourd'hui au Centre PHI pour se poursuivre jusqu'à vendredi. En plus des rencontres professionnelles, dont un rendez-vous de réalité virtuelle Montréal-Berlin, MUTEK_IMG présente une douzaine d'oeuvres en réalité virtuelle, des projections extérieures et un spectacle.

«En dehors du festival, l'idée était d'avoir une deuxième plateforme dans l'année pour nous permettre de plonger dans des contenus nouveaux, indique le directeur artistique de MUTEK, Alain Mongeau. Tout ce qu'on fait est organique. On a mis le doigt dans la réalité virtuelle, ce qui nous a amenés à travailler avec la SODEC et l'Atelier Grand Nord. Ça pourrait donner lieu à d'autres types de projets internationaux.»

Parmi les nouveaux contenus offerts pour visionnement public, l'événement présente une primeur mondiale de l'Office national du film (ONF), Rêve, et une oeuvre indépendante de la metteure en scène et réalisatrice Brigitte Poupart.

Rêve est une oeuvre interactive et «tripative» du musicien Philippe Lambert (cocréateur de BLA BLA et de Jusqu'ici, aussi à l'ONF) qui permet à l'usager de se «fabriquer» un songe à partir d'images essentiellement abstraites et de sons ou de musiques qu'on peut contrôler. L'expérience virtuelle possède aussi une version diffusée sur le web.