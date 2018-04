Karine Payette chez Circa: outrage sur l'animal

L'ambivalence de l'homme moderne par rapport au monde animal, notamment la domestication et l'asservissement des animaux, est un sujet qui touche particulièrement Karine Payette. L'artiste montréalaise l'aborde de nouveau chez Circa, cette fois-ci de manière plus conceptuelle mais avec autant d'éloquence.

«Les visiteurs parcourent le zoo en regardant les animaux. Ils vont de cage en cage, non sans rappeler les visiteurs d'une galerie d'art, s'arrêtant devant chaque tableau avant de passer au suivant, puis au suivant encore. Sauf qu'au zoo, la vision est toujours faussée. Comme une photo mal mise au point.»

Dans un texte d'introduction à l'exposition de Karine Payette, l'historienne de l'art Julia Roberge Van Der Donckt cite le critique d'art et romancier britannique John Berger (Why Look at Animals?, 1980). Ceci pour illustrer l'idée de l'artiste de 34 ans sous-jacente à la création de son installation À perpétuité, qui occupe une des deux galeries de Circa.

«J'ai eu l'idée de ce corpus à Berlin où j'ai filmé un éléphant qui faisait, toute la journée, une espèce de mouvement avec ses pattes, sur place, comme s'il était attaché à une chaîne, dit Karine Payette. De voir les visiteurs tout contents de regarder ça, c'était comme un malaise et ça a alimenté ma nouvelle recherche.»

À perpétuité est une installation cinétique qui ressemble aux aquariums domestiques où l'on met des petits poissons ou des tortues d'eau qu'on regarde nager dans leur environnement limité. Tournant en rond, comme les lions des zoos, avec leurs allers-retours incessants qui donnent l'impression d'animaux aliénés ayant perdu la notion du temps, de la chasse et de l'espace.