Leonard Cohen au MAC : l'expo prolongée de trois jours

Ce jeudi, quelques dizaines de personnes attendaient, sur l'esplanade de la Place des arts, avant de pouvoir entrer au musée dont les horaires ont également été prolongés. Vendredi et samedi, le MAC fermera ses portes à 21h. Et mardi, mercredi et jeudi prochains, l'exposition sera accessible jusqu'à 22h.

Lundi, quelques participants de l'oeuvre de l'artiste Candice Breitz, I'm Your Man (A Portrait of Leonard Cohen), une des créations phares de l'exposition, seront présents à 16h dans la salle où l'oeuvre est présentée. Ils pourront rencontrer les visiteurs pour parler de leur expérience.

Le vendredi 13 avril, le musée sera fermé car les derniers des derniers qui visiteront l'exposition seront à la 12e édition des Printemps du MAC, qui débutera ce jour-là dès 21h. La soirée festive payante, un événement-bénéfice de la Fondation du MAC, est placée cette année sous le thème ELO LEO, un clin d'oeil à Leonard Cohen dans une ambiance «beatnik géométrique». Le musée sera entièrement transformé pour l'occasion.

À noter qu'un colloque est organisé en fin de semaine sur Leonard Cohen dans le cadre du 12e colloque international Max et Iris Stern. Il aura lieu vendredi et samedi, à l'Université Concordia. Amie de Leonard Cohen, l'ex-gouverneure générale du Canada, Adrienne Clarkson, ouvrira ce colloque vendredi soir avec une conférence intitulée Leonard Cohen As I Knew Him (Leonard Cohen tel que je le connaissais). Les conférenciers Ira Nadel, Christophe Lebold, Francis Mus, Alexandra Pleshoyano et Chantal Ringuet, tous auteurs et spécialistes de Leonard Cohen, présenteront un aspect du travail ou de l'oeuvre du chanteur et poète montréalais.

L'agent de Leonard Cohen, Robert Kory, présentera une conférence intitulée Les conversations entre Leonard Cohen et moi-même. Enfin, Dominic Molon, conservateur au Rhode Island School of Design Museum, et Victoria Broackes, conservatrice au Victoria and Albert Museum de Lopndres, partageront leur expérience dans l'organisation d'expositions qui marient musique et art contemporain.

